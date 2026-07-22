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L’autobavaglio del Consiglio superiore della magistratura sulla comunicazione giudiziaria irrita il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, che si sente “un sorvegliato speciale”, in qualità di rappresentare di una categoria, la magistratura, “sotto violento attacco”. Ed il procuratore Nicola Gratteri arriva a usare la parola ‘porcheria’. Il tutto esce da una conferenza stampa convocata da Policastro per presentare il protocollo di attuazione della circolare Csm sull’informazione in uscita dagli uffici inquirenti, sottoscritto da tutti i procuratori del distretto: Nicola Gratteri, Pierpaolo Bruni (Santa Maria Capua Vetere), Marco Del Gaudio (Nola), Domenico Airoma (Avellino), Nunzio Fragliasso (Torre Annunziata). È il primo procuratore generale in Italia a fare un lavoro del genere e la metafora del “sorvegliato speciale” spunta per commentare l’obbligo di videoregistrazione delle conferenze stampa.

Il procuratore generale la pronunciava mentre, per l’appunto, veniva videoregistrato da un dipendente dell’ufficio. Questi files sono atti interni, che non vengono pubblicati sui portali del ministero e dei palazzi di giustizia. Ma che possono essere recuperati secondo le procedure interne alla magistratura, nel caso lo si reputi necessario. Uno spauracchio a stare molto attenti a quello che si dice e come lo si dice. “Noi non abbiamo nessun timore di videoregistrare tutto quello che facciamo, perché siamo trasparenti, però certo, ci dà molto il senso di essere sorvegliati speciali, cioè di essere controllati in ogni momento in quello che facciamo e in quello che diciamo. Non ci sottraiamo, ma è un obbligo e noi in questo momento stiamo videoregistrando, però, lasciatemi dire, mi sembra veramente un po’ essere ‘sorvegliati speciali’”, sostiene Policastro.

Parole che arrivano nel clima avvelenato dai tentativi di delegittimare la magistratura dopo le sentenze sul caso del gioielliere Mario Roggero. E quando un giornalista del Tgr Campania critica le linee complessive della circolare Csm, e ricorda che sarebbe sempre lecito pubblicare i nomi degli arrestati, Gratteri si infiamma: “Lei deve parlare coi parlamentari che hanno fatto questa porcheria, i centri di potere non hanno interesse alla diffusione di queste informazioni, quando ci fu la prima riforma Cartabia il vostro presidente dell’Ordine non andò in commissione giustizia”, aggiungendo che “il Csm ha avuto interpretazione più restrittiva rispetto alla norma”.

Anche per il pg Policastro “il Csm è andato oltre la norma scelta sull’obbligo di aggiornamento che va oltre il principio di presunzione di innocenza. Noi rispettiamo la delibera, ma dobbiamo ribadire che il diritto all’informazione è preminente e che un popolo può essere sovrano solo se adeguatamente informato”. Per poi sottolineare che “molta stampa trova talora non argomenti, ma a volte pretesti per rappresentare la magistratura come sostanzialmente un gruppo di persone dedite a nefandezze. Questo è sotto gli occhi di tutti. Non è una novità, è il clima complessivo di questo Paese, alimentato anche da certa stampa, da certa televisione e da certe dichiarazioni anche da importanti esponenti, è un clima di attacco violento”.