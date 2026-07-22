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“Sapete cosa dico a Meloni e a La Russa? La mafia fa schifo, fa tanto schifo: ma fate schifo pure voi. E la prossima volta che osate anche solo citare il nome di Paolo Borsellino, sciacquatevi la bocca. Perché non siete degni di farlo”. Lo ha dichiarato la deputata M5s, Chiara Appendino, in un video sui suoi canali social. “Il fatto – spiega Appendino – che la destra abbia votato per non far accedere la Procura alle conversazioni tra Delmastro e Carroccia, considerate essenziali per indagare sul clan camorristico dei Senese, è una vergogna assoluta. È l’ennesimo regalo della destra alle mafie. E ci tengo a ricordare che la vicenda della bisteccheria non riguardava solo Delmastro ma la cricca di Fratelli d’Italia in Piemonte, compresa Chiorino, l’ex vicepresidente della Regione Piemonte che si è dimessa solo grazie alle nostre battaglie”.