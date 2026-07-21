In provincia di Firenze battute di ricerca e appelli alla cittadinanza per ritrovare l'animale che non è rientrato nella stalla come faceva di solito. Tra le ipotesi un buco nella recinzione del parco gestito dal santuario. Ecco chi contattare in caso di avvistamenti

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Dov’è Muschio? Da tre giorni proseguono le ricerche del caprone di 15 anni scomparso dal Rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, un santuario di animali liberi accolti dopo essere stati salvati da situazioni di sfruttamento, maltrattamento o abbandono, garantendo loro cure, protezione e la possibilità di vivere il resto della loro vita nel rispetto delle proprie esigenze e dei propri comportamenti naturali. Muschio abitava qui da cinque anni. Sabato scorso, come ogni sera, avrebbe dovuto rientrare spontaneamente nella sua stalla, ma non è più tornato. Considerata la sua età e le temperature particolarmente elevate di questi giorni, il primo timore è stato che potesse aver avuto un malore all’interno dell’area del rifugio. Per questo motivo, nei giorni successivi, le volontarie e i volontari hanno perlustrato senza sosta i 16 ettari del santuario e i terreni circostanti, sia a piedi sia con un drone termico. Ma di Muschio nessuna traccia finora: questo fatto, secondo chi gestisce il rifugio, fa pensare a un’altra ipotesi cioè che il caprone possa essere riuscito a uscire dall’area del rifugio. Le ricerche proseguono senza sosta.

‹ › 1 / 4 Muschio (1) ‹ › 2 / 4 Muschio (2) ‹ › 3 / 4 Muschio (2) ‹ › 4 / 4 Muschio (1)

Muschio non è soltanto uno degli animali ospitati dal santuario: dopo cinque anni trascorsi al Rifugio è diventato parte della famiglia e ogni volontaria e volontario continua a impegnarsi con determinazione per riportarlo a casa. Il Rifugio Chico Mendes rivolge quindi un appello a tutta la cittadinanza. Chiunque abbia visto Muschio, o disponga di informazioni utili, in particolare nella zona di Lastra a Signa ma anche in qualsiasi altra località della provincia di Firenze, è invitato a contattare immediatamente il Rifugio Chico Mendes. “Ogni segnalazione, anche se può sembrare di scarsa importanza – è l’appello -, potrebbe rivelarsi decisiva per riportare Muschio a casa”.

Il Rifugio Chico Mendes si estende su un’area di circa 16 ettari all’interno di un parco che, viene spiegato, porta ancora i segni delle alluvioni degli ultimi anni. Le forti piogge possono provocare la caduta di alberi e il danneggiamento delle recinzioni, rendendo necessario un costante lavoro di controllo e ripristino da parte delle volontarie e dei volontari del rifugio. Nonostante l’attenzione quotidiana dedicata al monitoraggio dell’intero perimetro, l’estensione dell’area rende possibile che, tra un controllo e l’altro e in seguito a nuovi eventi meteorologici, si aprano nuovi varchi. Proprio durante queste verifiche ci siamo accorti della presenza di alcuni punti della recinzione danneggiati, circostanza che rende plausibile l’ipotesi che Muschio possa essere uscito accidentalmente dal santuario.

Una segnalazione è arrivata domenica: Muschio sarebbe stato visto vicino a Villa Caruso, a Lastra a Signa, in un’area fittamente boschiva. Questa testimonianza ha riacceso la speranza di poter ritrovare il caprone vivo e ha orientato le ricerche anche al di fuori del rifugio. I volontari si sono recati immediatamente sul posto, ma le caratteristiche del territorio hanno reso particolarmente complesse le operazioni. Durante il sopralluogo è stato contattato anche il proprietario di un’abitazione vicina, il quale ha riferito di aver inizialmente pensato che l’animale avvistato fosse la propria capra, di dimensioni più piccole ma dal mantello simile. Per questo motivo è stata nuovamente contattata la persona che aveva effettuato la segnalazione, che ha però confermato di essere certa di aver visto un caprone con lunghe corna, caratteristiche compatibili con quelle di Muschio. Ieri un’altra segnalazione è arrivata da Signa, ma dopo le verifiche è stato accertato che non si trattava di Muschio. I volontari sono quindi tornati nella zona di Villa Caruso per distribuire volantini e raccogliere eventuali testimonianze dei residenti, senza ottenere ulteriori riscontri.

Nel frattempo il Rifugio Chico Mendes ha presentato denuncia ai Carabinieri di Campi Bisenzio per la scomparsa dell’animale, chiedendo che vengano valutate sia l’ipotesi dello smarrimento sia quella di un’eventuale sottrazione da parte di ignoti.

Per segnalazioni: pagina Instagram, pagina Facebook, numeri di telefono 338 2577561 e 392 0983576