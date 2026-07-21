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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:57

Scompare sott’acqua mentre gioca con gli amici: dispersa nel lago di Como una bambina di 10 anni

di Redazione Cronaca
La ragazzina si trovava in compagnia dei genitori ed era a poca distanza dalla riva in un punto in cui il fondale si fa più profondo. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco
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Una bambina di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici della città, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina si trovava con i genitori marocchini e è scomparsa sott’acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva. In quel punto il fondale diventa improvvisamente più profondo: già in passato in quella zona si sono registrati episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.

A condurre le operazioni di ricerca sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati in elicottero da Malpensa. I genitori della bimba sono stati invece accompagnati in questura.

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