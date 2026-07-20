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Ultimo aggiornamento: 11:58

Ascia bipenne (simbolo di Ordine Nuovo), canottiera nera e motti dannunziani: il video di Vannacci con due meloni in mano

di Redazione Politica
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Il messaggio del generale rivolto alla premier e alla maggioranza di centrodestra
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Ascia bipenne (simbolo di Ordine Nuovo, l’organizzazione di estrema destra fondata da Pino Rauti), canottiera nera, riferimenti alle battaglie di Caporetto, Col Moschin, i motti dannunziani “me ne frego” e i “nostri arditi futuristi”. Roberto Vannacci compare in un nuovo video con due meloni in mano, a mo’ di sfottò nei confronti della presidente del Consiglio, ribadendo la volontà del suo partito di inserire le preferenze nella legge elettorale.

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