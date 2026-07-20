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Ultimo aggiornamento: 17:39

Botteri a Scanzi: “Mi colpisce che il 50% dia ancora la preferenza a un governo che ha fatto campagna su sicurezza e migranti, ma poi non ha dato risposte”

di F. Q.
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La giornalista intervistata al festival Naturalmente pianoforte: "Vannacci? È colpa della politica che non è più in grado di ascoltare e intercettare il disagio"
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“Vannacci? È colpa della politica che non è più in grado di ascoltare, non è riuscita a intercettare il malessere, il disagio, la paura, le preoccupazioni e non ha dato le risposte che bisogna dare oggi su grandissimi temi come la sicurezza e e l’immigrazione”. Così la giornalista Giovanna Botteri, intervistata da Andrea Scanzi al Festival Naturalmente Pianoforte nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in provincia di Arezzo, ha risposto a una domanda sul “fenomeno Vannacci”. La giornalista ha raccontata di essere stata ad Atreju, dove ha incontrato persone che una volta frequentavano le Feste dell’Unità. “Il problema che mi colpisce è che il 50% degli italiani dà ancora le preferenza a un governo che ha fatto la campagna su questi temi, sulla sicurezza, l’immigrazione. E che dopo 4 anni di potere non è riuscito a darmi una risposta valida“.

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