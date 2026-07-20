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Ultimo aggiornamento: 17:21

“Remigrazione? Sogno di vedere Vannacci e Salvini raccogliere pomodori ad agosto”: Enzo Iacchetti intervistato da Andrea Scanzi

di Redazione Politica
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Al festival Naturalmente Pianoforte, a Pratovecchio (Arezzo), il giornalista intervista Iacchetti
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“Io vorrei che i pomodori in Puglia in agosto venissero raccolti da quelli che vogliono la remigrazione. Sogno di vedere Vannacci e Salvini sudare, a un euro all’ora”. Lo ha detto Enzo Iacchetti, intervistato lo scorso 17 luglio al Festival “Naturalmente pianoforte” da Andrea Scanzi, che cura la direzione artistica della kermesse.

Iacchetti ha ragionato anche sulla necessità, da parte degli artisti, di schierarsi. Dopo aver raccontato lo scontro con Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici d’Israele, ospite di Bianca Berlinguer, con la famosa frase “cosa hai detto, stronzo? Vengo giù e ti prendo a pugni”, ha rivendicato il diritto di essersi schierato sul genocidio a Gaza. Criticando Francesco De Gregori.

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