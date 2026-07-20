Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Per anni è stato un premio colonizzato da Lionel Messi e da Cristiano Ronaldo (8 per l’argentino, 5 per il portoghese), poi è tornato un premio ambito e alla portata anche di altri. Ma mai come quest’anno il vincitore del pallone d’oro è stato così incerto: dopo la finale dei Mondiali ci sono ben sette potenziali vincitori, per motivi differenti, che puntano al premio vinto da Dembelé nel 2025. E per altri motivi però nessuno lo merita pienamente. I trofei – soprattutto nell’anno in cui si giocano i Mondiali – hanno un peso specifico e un’influenza importante nei voti della giuria, ma c’è un solo giocatore che quest’anno ha vinto sia la Champions League che i Mondiali (i due trofei più importanti): Fabian Ruiz, che però non sembra avere lo “status” da pallone d’oro.

Lo spagnolo è uno dei sette nomi nella lista post Mondiale e i tifosi del Psg si stanno già spendendo a gran voce per dargli il pallone d’oro, ma non sembra partire avanti nelle gerarchie. Una situazione simile si era verificata nel 2024, quando a vincerlo fu Rodri dopo il successo agli Europei, ma da sfavorito: in quell’anno infatti Vinicius jr, che aveva anche vinto la Champions League, era praticamente sicuro di trionfare, al punto che poi tutto il Real Madrid boicottò la cerimonia di premiazione.

Sono sette i nomi in corsa per l’ambito trofeo che verrà assegnato il 26 ottobre a Londra. Per la prima volta nella sua storia, il prestigioso premio lascerà la sua tradizionale sede di Parigi per celebrare il suo 70esimo anniversario nella capitale britannica. Il favorito è Lionel Messi: sarebbe stato il vincitore praticamente certo in caso di successo al Mondiale, rimane comunque l’indiziato principale anche dopo la sconfitta e la prova incolore.

Non solo Leo Messi, tra i sette nomi ci sono anche gli spagnoli campioni del mondo Fabian Ruiz, appunto, ma anche Lamine Yamal (che non ha incantato negli Usa) e Rodri (miglior giocatore dei Mondiali), oltre ai vincitori della seconda Champions League consecutiva, Khvicha Kvaratskhelia (Mvp della Champions League) e Ousmane Dembelé, che ai Mondiali ha anche segnato 6 gol. E poi c’è Kylian Mbappé: zero trofei, ma capocannoniere del Mondiale e miglior marcatore all-time della storia della competizione. Questa la lista “allargata” dei potenziali vincitori del prossimo pallone d’oro. Tutti però per motivi differenti sembrano partire dietro a Messi.