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Qualche giorno fa stava di nuovo per scoppiare la polemica: niente Lukaku nel ritiro del Napoli. E subito si era pensato all’ennesima estate tormentata del belga. La società aveva fatto sapere che no, non si trattava di qualcosa di inaspettato, ma che anzi fosse tutto concordato. Due giorni di permesso extra prima di rivederlo sotto la guida di Allegri. Ma che ci fossero questioni di mercato e un potenziale strappo tra le parti, era parso altrettanto evidente. E quindi si può subito anticipare l’epilogo di questo pezzo ma soprattutto della storia: Lukaku non si presenterà al ritiro del Napoli. Perché è pronto a cambiare squadra.

Dubbi non ce ne sono più, è solo una questione di tempo. L’attaccante di fare il vice di Hojlund non aveva intenzione e con un anno di contatto (pesante) ancora in essere, la soluzione migliore a livello di bilancio sarebbe stata la partenza. Detto, fatto: il giocatore è vicinissimo al Fenerbahçe, una destinazione a cui ha dato l’ok la settimana scorsa trovando anche l’intesa economica (non percepirà meno degli 11 milioni che già incassa, e avrà in più diversi bonus).

Andava trovato l’accordo tra i club, con il Napoli che doveva cederlo a circa 10 milioni per evitare una minusvalenza a bilancio. E così era cominciata la trattativa vera e propria, grazie alla mediazione dell’avvocato Ledure, che cura gli interessi del giocatore insieme a Federico Pastorello. Nelle scorse ore, c’è stata l’accelerata giusta, che potrebbe portare alle firme entro due giorni.

Un problema, potenzialmente grosso sotto tutti i punti di vista, in meno per il Napoli, che continua ad avere una rosa extralarge di oltre 30 giocatori e ha bisogno di qualche cessione pesante per poter acquistare (si cerca soprattutto un difensore centrale). Il tutto con buona pace di Allegri, che voleva Lukaku già quando allenava la Juventus ma che, alla fine, Lukaku a disposizione non lo avrà. Perché il giocatore, dopo due anni, ha deciso di cambiare squadra. Di nuovo. Anche se con molte meno polemiche.