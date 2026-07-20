Nico Williams attraversa il campo per mettere la medaglia d’oro al collo della madre: attraversò il Sahara incinta

Il gesto dell'ala dell'Athletic Bilbao è uno dei simboli della Spagna multiculturale che ha vinto il Mondiale. La storia della sua famiglia

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La medaglia d’oro non l’ha tenuta per sé. Subito dopo aver vinto il Mondiale con la Spagna, Nico Williams ha attraversato il campo per raggiungere la madre sugli spalti e metterle al collo il simbolo del trionfo. Un gesto semplice, ma dal significato enorme: quel riconoscimento era dedicato a Maria, la donna che, incinta del primogenito Iñaki, attraversò a piedi nudi il deserto del Sahara insieme al marito Felix per inseguire un futuro migliore.

Per l’esterno dell’Athletic Bilbao il titolo mondiale rappresenta il punto più alto di una storia familiare iniziata nei primi anni Novanta in Ghana. I suoi genitori lasciarono Accra affrontando un viaggio estenuante attraverso il Sahara, tra caldo insopportabile di giorno, freddo di notte, scarsità di acqua e cibo e la sabbia rovente che provocò ustioni e danni permanenti ai piedi del padre. Un’esperienza rimasta impressa soprattutto nella madre Maria, che anni dopo, durante una vacanza a Dubai, scoppiò in lacrime davanti alle dune, riportata con la memoria a quella traversata.

Dopo essere arrivati in Marocco, Felix e Maria furono fermati davanti alla barriera di Melilla. Per evitare la deportazione si finsero rifugiati in fuga dalla guerra in Liberia e riuscirono così a ottenere asilo. Determinante fu poi l’aiuto della Caritas, di un avvocato e di don Iñaki Mardones, il sacerdote che accompagnò la famiglia nei primi anni in Spagna e al quale il fratello maggiore deve il proprio nome. Stabilitisi nei Paesi Baschi, dovettero affrontare un lungo periodo di difficoltà economiche prima di costruire una nuova vita.

Proprio lì sono cresciuti Iñaki e Nico Williams, accomunati dal talento calcistico e dall’amore per l’Athletic Bilbao. Le loro strade si sono poi divise in nazionale: il fratello maggiore ha scelto il Ghana, il più giovane è diventato uno dei simboli della Spagna. Dopo il trionfo a Euro 2024, con gol in finale, Nico si è confermato protagonista anche ai Mondiali, servendo nei tempi supplementari l’assist decisivo per il gol dell’1-0 di Ferran Torres nella finale contro l’Argentina.

Il gesto della medaglia consegnata alla madre assume anche un valore simbolico per la Spagna di oggi. Una nazionale che negli ultimi giorni del Mondiale aveva difeso con forza la propria identità multiculturale dopo le polemiche seguite alle parole dell’ex premier Mariano Rajoy. “Se il calcio serve a qualcosa, serve per integrare, per la società”, aveva dichiarato Lamine Yamal, “fratello” calcistico di Nico Williams. Yamal è nato in Catalogna da padre marocchino e madre equatoguineana, mentre Nico Williams è nato e cresciuto in Navarra da genitori ghanesi. La medaglia al collo della madre è il simbolo del riscatto di un’intera famiglia e di una Spagna sempre più multiculturale.