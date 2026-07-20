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Ad un certo punto di questi Mondiali, non ben definito ma cruciale, Rodri è salito in cattedra. Un certo Pep Guardiola lo aveva detto: “Al Mondiale vedremo il miglior Rodri”. Aveva ragione. E il miglior Rodri è la chiave del trionfo della Spagna. In campo ha dato una lezione a tutti i colleghi, anche fuori. Prima con il gesto, gentile ma risoluto, con cui ha allontanato Donald Trump per alzare al cielo la Coppa del Mondo circondato solo dai suoi compagni. Poi con la risposta che ha fornito alla calciatrice spagnola Aitana Bonmatí durante l’intervista per Dazn Spagna.

Rodri, fascia da capitano al braccio, è stato il faro della Nazionale campione del mondo. Dietro il possesso palla sfiancante delle Furie Rosse ci sono i suoi piedi e la sua mente. È capace di dare ritmo e geometrie, di scegliere i momenti in cui frenare o accelerare. Nessuno in questi Mondiali è mai riuscito a scardinare la trama spagnola, che ha avuto sempre in Rodri il suo baricentro. Non solo. La squadra del ct De La Fuente ha subito appena un gol – da De Ketelaere contro il Belgio – anche grazie al lavoro di filtro del centrocampista del Manchester City, sempre capace di farsi trovare al posto giusto quando i suoi compagni perdevano il pallone, per stroncare sul nascere ogni ripartenza.

Rodri è stato premiato come miglior giocatore del Mondiale 2026. Nessun dubbio. Finalmente il terribile infortunio al crociato è alle spalle. Rodri è tornato ai livelli delle stagioni 2023-2024, quando con un piattone portò la Champions al City e castigò l’Inter in finale. Quando vinse anche il Pallone d’Oro. In sua compagnia c’era proprio Aitana Bonmatí, stella del calcio femminile, che ieri si è ritrovata a intervistarlo dopo la finale vinta.

Bonmatí si è congratulata: “Sei un pilastro fondamentale del calcio della nazionale e penso che tu sia cresciuto molto durante il torneo, le tue ultime due partite in particolare sono state spettacolari“. La risposta di Rodri: “Grazie mille. Sono davvero impressionato da quello che sta facendo Aitana. Sto cercando di imitarla per vedere se ci riesco, ma la strada da percorrere è difficile. È impressionante”. Il miglior giocatore del Mondiale 2026 che indica una calciatrice come modello di riferimento. Certo, Bonmatí è una stella assoluta: ha vinto nel corso della carriera un Mondiale, 3 Pallone d’Oro, 4 Champions e 20 trofei nazionali. Ma comunque si tratta di una piccola grande rivoluzione.