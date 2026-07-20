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Ultimo aggiornamento: 15:31

“Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona”: il progetto per farlo diventare ct dell’Italia

di Valentino Della Casa
L’indiscrezione di Sky Sport: il tentativo concreto della Figc di convincere il tecnico catalano a sposare la causa della Nazionale azzurra
“Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona”: il progetto per farlo diventare ct dell’Italia
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Solitamente, a Barcellona d’estate si va per fare i turisti. Solitamente. Perché poi c’è chi ci va per lavoro. Barcellona è la casa di Pep Guardiola. E ora che non lavora più in Inghilterra, il catalano è tornato a vivere in Spagna. Ed è in Spagna che negli ultimi due giorni Pep Guardiola ha incontrato due vecchie conoscenze, arrivate non solo (o non tanto) per salutarlo: Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Della Nazionale, per intenderci. Perché il sogno di arrivare a Guardiola c’è. E allora se ne parla.

L’indiscrezione è di Sky Sport: Guardiola ha parlato con Maldini e Leonardo che gli hanno presentato il progetto tecnico di rilancio degli azzurri. Con vista Europei, certo, ma anche Mondiali. Che mancano da tre edizioni. È un tentativo concreto da parte di Malagò che però continua a tenere in piedi gli altri candidati, Mancini e Pirlo su tutti, con l’intenzione di avere entro qualche giorno il futuro commissario tecnico in mano.

La proposta è stata presentata, ma prima ancora che l’aspetto economico a contare è l’idea di calcio che si vuole presentare con il catalano in panchina. Un progetto chiaramente ad ampio respiro, che però porterebbe subito Guardiola su una panchina, quando fino a pochi giorni fa lui stesso diceva ai microfoni di Okx che avrebbe voluto prendersi “una pausa, poi capirò cosa fare”.

La notizia è che quello che sembrava un sogno, proprio sogno non è. O perlomeno, si proverà a renderlo reale. Sarebbe il primo vero grande colpo della gestione Maldini-Leonardo, che a loro volta sono il biglietto da visita di Malagò per il rilancio del calcio italiano.

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