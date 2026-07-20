Adani senza voce in finale dei Mondiali, i social si scatenano: “Lo hanno sedato”, “In Rai hanno trovato il modo di arginarlo”

Rispetto alle versioni più 'calde' viste in questi Mondiali - come per esempio contro l'Argentina -, l'ex difensore ha proposto un commento lineare nel primo tempo. Si è infiammato soltanto al gol di Ferran Torres

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Non l’occasione di Lamine Yamal in apertura di partita e nemmeno quella di Oyarzabal qualche minuto dopo. A prendersi la scena sin dall’inizio nella finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è stato Lele Adani. E no, questa volta no per qualche commento sopra le righe o con tono molto enfatico, ma al contrario per un profilo basso anche e soprattutto a causa della mancanza di voce, probabilmente dopo le fatiche della semifinale tra la Seleccion e l’Inghilterra, dove è stato molto criticato per i suoi toni dopo il gol di Lautaro Martinez.

La cosa non è sfuggita al popolo dei social. Su X i detrattori dell’opinionista Rai si sono infatti scatenati: “Adani afono è il più bel regalo per questa finale”, “in Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale: tre giorni di aria condizionata a palla e stasera afono”. E ancora: “Hanno sedato Adani“, “Adani senza voce è la vittoria di tutti”, tra i commenti più gettonati sui social.

Rispetto alle versioni più ‘calde‘ viste in questi Mondiali, Adani ha proposto un commento lineare nel primo tempo. La partita bloccata, d’altra parte, non ha offerto troppe occasioni per alzare i toni, soprattutto perché l’Argentina non ha praticamente mai provato a giocare. Messi tocca palla solo al 15esimo per la prima volta e subisce fallo. Poi Adani prova ad accendersi quando Messi serve Enzo Fernandez, ma Nico Gonzalez intercetta palla, poi persa: “La palla di Messi non era per Nico Gonzalez, era per Enzo”, dice Adani evidenziando il suggerimento destinato a Fernandez. “La Spagna fa calcio, l’Argentina deve reagire“, prosegue poi con un mix tra osservazione e ‘appello‘.

Il copione del match però non cambia nella ripresa e anche il commento di Adani non subisce variazioni sostanziali. “L’Argentina è costruita attorno a Messi, ovviamente. Ma non riesce a portare la palla a Messi”, osserva. Poi il finale dei tempi regolamentari si infiamma, Enzo Fernandez viene espulso per doppia ammonizione, complice un’entrata in ritardo su Cubarsì: “È giusto, è entrato con i due piedi a grande velocità“, ammette Adani. Ai supplementari la Spagna poi riesce a passare in vantaggio con Nico Williams ma l’arbitro Vincic ferma il gioco per un fallo ‘misterioso’ di Merino su Otamendi. Anche ad Adani e Rimedio servono diversi replay per arrivare al verdetto: “C’è un pestone, è fallo“, la ‘sentenza’ di Adani.

Al 106′ il momento chiave del match: la Spagna segna con Ferran Torres e il commentatore si infiamma: “El Tiburon!”, urla Adani, che punta il dito contro “la dormita” della difesa argentina, incapace di chiudere sul lungo cross che Williams trasforma in un assist d’oro per Torres: “Molina dorme“, salvo poi focalizzarsi ancora sul calciatore spagnolo, eroe a fine gara. Alla fine dei supplementari, Simeone sbaglia la clamorosa chance per pareggiare. E Adani, dopo aver lodato “la forza spirituale” dell’Albiceleste, morde il freno quando il telecronista Alberto Rimedio spiega l’errore del giocatore dell’Atletico Madrid: “Ti lascio ai tuoi tecnicismi, bisognerebbe dire altro ma poi dicono che siamo su Rai uno…”, chiudendo con una frecciata.