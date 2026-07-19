Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:21

Fuga di cloro in una piscina vicino Roma, 8 intossicati: un bimbo di 5 anni in codice rosso in ospedale

di Redazione Cronaca
I bagnanti hanno cominciato ad avvertire malori in particolare, riporta Repubblica, bruciore agli occhi e alla gola, tosse e fiato corto
Fuga di cloro in una piscina vicino Roma, 8 intossicati: un bimbo di 5 anni in codice rosso in ospedale
Icona dei commenti Commenti

Nuovo incidente in una piscina, questa volta in un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Una fuga di cloro ha intossicato otto bagnanti tra cui un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Tra gli intossicati, tutti trasferiti in codice giallo in altri ospedali, anche altri quattro bambini tra i 10 e i 15 anni.

Nel primo pomeriggio, attorno alle 15.30, i bagnanti hanno cominciato ad avvertire malori in particolare, riporta Repubblica, bruciore agli occhi e alla gola, tosse e fiato corto: quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno rilevato un’alta esalazione di cloro. Il circolo, dove in quel momento si trovavano circa 50 persone, è stato evacuato e chiuso temporaneamente.

Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 3 auto mediche e diverse pattuglie dei carabinieri.

Come riporta il quotidiano romano il circolo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti della procura di Tivoli. Tra le ipotesi un problema all’impianto, ai motori che miscelano l’acqua con il cloro.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione