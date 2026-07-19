I bagnanti hanno cominciato ad avvertire malori in particolare, riporta Repubblica, bruciore agli occhi e alla gola, tosse e fiato corto

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Nuovo incidente in una piscina, questa volta in un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Una fuga di cloro ha intossicato otto bagnanti tra cui un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Tra gli intossicati, tutti trasferiti in codice giallo in altri ospedali, anche altri quattro bambini tra i 10 e i 15 anni.

Nel primo pomeriggio, attorno alle 15.30, i bagnanti hanno cominciato ad avvertire malori in particolare, riporta Repubblica, bruciore agli occhi e alla gola, tosse e fiato corto: quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno rilevato un’alta esalazione di cloro. Il circolo, dove in quel momento si trovavano circa 50 persone, è stato evacuato e chiuso temporaneamente.

Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 3 auto mediche e diverse pattuglie dei carabinieri.

Come riporta il quotidiano romano il circolo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti della procura di Tivoli. Tra le ipotesi un problema all’impianto, ai motori che miscelano l’acqua con il cloro.