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Ultimo aggiornamento: 18:24

Assolti l’ex primo cittadino di Parma Pizzarotti e l’ex dg del Regio Meo. “Il fatto non sussiste”

di Redazione Giustizia
Le accuse per gli imputati erano di truffa, falso e peculato. Sulla vicenda si esprime anche il presidente della regione Emilia Romagna De Pascale
Assolti l’ex primo cittadino di Parma Pizzarotti e l’ex dg del Regio Meo. “Il fatto non sussiste”
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Il fatto non sussiste” per i tre imputati nel processo sui fondi pubblici al teatro Regio di Parma. Sono stati assolti con formula piena l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l’ex direttrice generale del Regio Anna Maria Meo e il presidente dell’Orchestra Filarmonica italiana Paolo Mandelli. La Procura contestava truffa, falso e peculato.

La vicenda riguardava il numero di professori d’orchestra impiegati in rappresentazioni al Teatro di Busseto come riporta la Gazzetta di Parma. Secondo la Procura i finanziamenti pubblici milionari erano arrivati alla Fondazione Regio per le stagioni 2016 e 2017 eludendo le regole del sistema. Le accuse per Pizzarotti e Meo erano di falso ideologico e truffa ai danni dello Stato, Meo era anche imputata di peculato in concorso con il legale rappresentante dell’orchestra.

A commentare l’assoluzione Michele De Pascale, presidente della regione Emilia Romagna: “Apprendo con grande piacere dell’assoluzione di Federico Pizzarotti – dice- ancora una volta, esce confermata la correttezza del suo operato amministrativo. Mi auguro – aggiunge – che la vicenda vissuta da Pizzarotti possa far aprire una riflessione sul ruolo che la politica, i media e l’opinione pubblica hanno nella valutazione dei fatti giudiziari e dell’attività delle autorità giudiziarie nell’accertamento dei fatti”.

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