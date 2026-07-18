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Ultimo aggiornamento: 10:30

Crans Montana, Leonardo Bove torna a casa dopo oltre sei mesi di ricovero: dimesso uno dei feriti più gravi dell’incendio – Video

di Redazione Cronaca
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Francesca Nota è rimasta ora l'ultima dei dodici feriti arrivati al Niguarda ancora ricoverata nell'ospedale milanese
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È finita la degenza al Niguarda di Leonardo Bove, ragazzo milanese tra i feriti più gravi dell’incendio di Crans-Montana che a capodanno ha provocato 41 morti, di cui 6 italiani. Leonardo era a le Constellation con i suoi compagni di classe del liceo Virgilio, ospite in Svizzera di Francesca Nota che è rimasta l’ultima dei dodici feriti arrivati al Niguarda ancora ricoverata nell’ospedale milanese. Festeggiava la fine dell’anno quando dentro al locale è scoppiato l’inferno e le fiamme lo hanno colpito nella parte posteriore del corpo, mentre cercava come tutti una via di fuga verso l’esterno.

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