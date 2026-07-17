Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

L’emergenza incendi continua a interessare diverse aree dell’Europa e del Nord Africa, con roghi alimentati da alte temperature e forti venti. Le situazioni più critiche si registrano in Norvegia e Spagna, mentre il Marocco è alle prese con numerosi focolai attivi.

In Norvegia, il vasto incendio che sta interessando Drammen, circa 40 chilometri a sud-ovest di Oslo, ha già distrutto oltre 100 case. Secondo quanto riferito dall’emittente pubblica Nrk, i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a mettere sotto controllo le fiamme, che si sono propagate rapidamente a villette a schiera e terreni circostanti spinte dai forti venti. Diverse centinaia di persone sono state evacuate. Al momento non si registrano vittime: un vigile del fuoco ha riportato lievi ferite, mentre alcune persone sono sotto osservazione sanitaria. Nelle prime fasi dell’emergenza sono state udite anche alcune esplosioni nella zona.

Resta critica anche la situazione in Spagna (dopo il devastante rogo in Andalusia), dove l’incendio scoppiato mercoledì nei pressi di Saragozza, in Aragona, ha già devastato oltre 12.000 ettari. Le autorità regionali avvertono che il rogo presenta un rischio “molto elevato” di ulteriore propagazione a causa del vento. “La notte è stata molto complessa, molto difficile”, ha dichiarato il responsabile della sicurezza del governo dell’Aragona, Roberto Bermúdez de Castro, confermando l’estensione dell’area già percorsa dalle fiamme.

L’emergenza riguarda anche il Marocco, dove incendi boschivi e nei palmeti interessano le province di Taroudant, Tata e Béni Mellal. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dalle elevate temperature, dai venti e dalla conformazione del territorio. Particolarmente preoccupante il rogo scoppiato nella foresta di Ounaine, nella provincia di Taroudant, che si è esteso fino alla vicina Al Haouz. Nella provincia di Tata, intanto, è stato registrato il settimo incendio nelle oasi della regione in meno di due settimane, mentre a Béni Mellal il vento ha riattivato diversi focolai dopo un primo intervento. Sul posto sono impegnati anche due Canadair, oltre alle squadre di terra e ai volontari. Finora non si segnalano vittime, ma restano numerosi focolai ancora attivi.