L’ultimo omaggio della Fifa a Trump: i campioni del mondo riceveranno anche un anello, in pieno stile americano

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Una delle tradizioni dello sport Usa arriva nel calcio mondiale. Alla nazionale che domenica a New York alzerà la Coppa del Mondo, oltre all’iconico trofeo e alle medaglie d’oro, sarà consegnato anche un anello da campione, come quelli assegnati nel mondo del basket (Nba), del baseball (Mlb), del football americano (Nfl) e dell’hockey (Nhl). “In omaggio alla competizione, questi anelli fanno parte di un’edizione limitata di 2.026 pezzi numerati – fa sapere la Fifa, in vista dell’ultimo atto tra Argentina e Spagna per “SuperRicchi”-. Trenta di essi saranno assegnati alla squadra vincitrice, mentre 1.996 saranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto con licenza ufficiale, consentendo loro di possedere un oggetto unico nella storia della Coppa del Mondo Fifa 2026“.

Come spiegato dalla Fifa, su un lato dell’anello sarà raffigurato il trofeo della Coppa del Mondo Fifa, mentre l’altro lato sarà personalizzato con i colori della squadra vincitrice. Ogni anello sarà numerato, realizzato su misura e consegnato con un certificato di autenticità. Subito dopo la finale, il capitano e l’allenatore della squadra vincitrice riceveranno degli anelli provvisori a ricordo dell’evento. Ciascuno dei 30 anelli destinati ai vincitori verrà poi personalizzato prima di essere consegnato ufficialmente in una data successiva, si legge nel comunicato diffuso dalla massima federazione calcistica a livello mondiale.

È la prima volta nella storia del calcio che un anello viene regalato alla squadra vincitrice dei Mondiali, mentre è appunto un’abitudine molto diffusa negli sport nordamericani più famosi come quelli citati. Nel linguaggio dell’NBA, infatti, “vincere il campionato” spesso è sostituito da “vincere l’anello”, per la consegna dei quali si fa spesso una grandissima cerimonia. Spesso gli anelli sono d’oro e altre pietre preziose e valgono diverse decine di migliaia di euro, come quelli annunciati dalla Fifa. Una novità assoluta per il calcio, segno della forte influenza del luogo dove i Mondiali si stanno svolgendo (la finale si gioca a New York, appunto) e delle tante novità apportate da Donald Trump, d’accordo con Gianni Infantino, nella competizione. E a proposito di Trump: sarà presente alla finale di domenica alle 21 e con ogni probabilità premierà la squadra vincitrice, infrangendo il protocollo come aveva già fatto durante il Mondiale per club.