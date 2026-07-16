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C’è un filo sottile, quasi invisibile, che collega la missione del cardinale Matteo Zuppi in Ucraina alle strade di Leopoli. Non è la pace raccontata nei convegni, quella che si consuma tra i velluti delle diplomazie europee. È la pace che si costruisce dentro le ferite, respirando la polvere delle città bombardate, ascoltando le voci che non arrivano mai ai tavoli negoziali. Zuppi questo lo sa bene: la sua presenza in Ucraina non è un gesto episodico, ma l’ultimo capitolo di un lavoro ostinato, paziente, spesso silenzioso.

Da quando la guerra ha travolto il Paese, seguo con preoccupazione la guerra ma anche con la speranza legata al lavoro della Comunità di Sant’Egidio che ha trasformato Leopoli in un laboratorio di resistenza civile. Una resistenza chiaramente non armata, ma quella che distribuisce medicine, accoglie sfollati, ricuce relazioni, prova a dare un nome e un volto a chi rischia di diventare solo una cifra nelle statistiche del conflitto. È in luoghi così che si è costruita la credibilità necessaria perché un emissario della Santa Sede potesse muoversi senza essere percepito come un turista della diplomazia. Zuppi arriva in Ucraina con la stessa postura che ha avuto nelle periferie italiane e nelle mediazioni internazionali: non pretende di risolvere la guerra, ma di aprire spiragli. E gli spiragli, in tempi di macerie, valgono più di mille proclami.

Il cardinale non è un ingenuo. Sa che ogni passo è osservato, interpretato, manipolato. Sa che la pace non è un’astrazione ma un percorso tortuoso, fatto di gesti minuscoli: una visita a un ospedale, un colloquio con le autorità civili, un ascolto attento delle comunità locali. È la diplomazia dei dettagli, quella che non finisce nei comunicati ufficiali ma che può cambiare la percezione di un popolo ferito. In questo senso, la sua missione è un atto politico nel senso più alto del termine: non schierarsi con un fronte, ma schierarsi con l’umanità.

Papa Leone, con la sua sobrietà che non concede nulla alla retorica, ha ricordato che “la pace nasce quando qualcuno decide di farsi carico dell’altro”. Non è una frase da discorso ufficiale: è una preghiera. Una di quelle che si mormorano quando il mondo sembra troppo grande e troppo ferito per essere abbracciato. E la storia, quando la si guarda con occhi sinceri, ci mostra quanto sia fragile la pace che non nasce dal cuore: nel 1938, a Monaco, si firmò un accordo che voleva essere un balsamo, ma non aveva dentro nessuna compassione. Per questo si spezzò subito, come si spezza ciò che non è stato custodito.

Credo che sia proprio qui che la missione di Zuppi assume un’altra profondità. Non è solo un viaggio diplomatico: è un pellegrinaggio. Cammina tra le ferite dell’Ucraina come si cammina in un luogo dove ogni pietra ha visto troppo, dove ogni volto porta un dolore che chiede di essere ascoltato. La sua presenza non è un gesto politico, è un atto di fede nell’umano. Una fede che non si proclama, ma si vive. Una fede che non cerca di convincere, ma di accompagnare. Ma nessun pellegrino può avanzare da solo e anche gli uomini di pace hanno bisogno di una comunità che li sostenga, di un popolo che non si limiti a sperare la pace, ma che la custodisca come si custodisce una fiamma fragile.

La pace non è un traguardo: è un dono che si riceve e si protegge. È un cammino che si fa insieme, passo dopo passo, anche quando il sentiero sembra scomparire sotto le macerie. La guerra si nutre di clamore, la pace di silenzi abitati. E in quei silenzi — quelli che Zuppi prova a creare, anche solo per un istante, tra una visita e un incontro — c’è forse la possibilità di un futuro diverso. La storia ci ha già mostrato cosa accade quando si lascia sola la pace: svanisce come una voce nel vento. Stavolta, se vogliamo che resti, dobbiamo camminare accanto a chi la cerca davvero, e far sì che il suo passo non sia mai un passo isolato. C’è la pace nel futuro prossimo dell’Ucraina, accompagnano don Matteo e camminiamo verso essa.