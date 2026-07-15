Il voto segreto salva le poltrone e affonda la democrazia. Così i cittadini si sentono esclusi e presi in giro

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di Giuseppe Capotosto

E’ bastato un solo voto di scarto, 188 a 187, per respingere l’emendamento sulle preferenze e rimettere a nudo la distanza che separa il palazzo della politica dai cittadini. Quello che si è visto in Parlamento non è un semplice incidente di percorso ma il trionfo dell’autoconservazione. Da un lato una premier Giorgia Meloni che parla di “vittoria della palude”, tentando di smarcarsi dalle responsabilità del centrodestra. Dall’altro, un’opposizione che parla di “vittoria”, esulta con urla e cori degni da stadio: uno spettacolo desolante, in cui entrambe le fazioni recitano una parte mentre l’interesse reale degli elettori viene calpestato.

La verità è che il voto segreto ha fornito lo scudo perfetto per i parlamentari spaventati di perdere il posto alle prossime elezioni. Con l’attuale sistema dei listini bloccati, la rielezione di un deputato non dipende dal consenso che riesce a raccogliere sul territorio, ma unicamente dalla forza del leader di partito che lo inserisce in una posizione sicura.

Introdurre le preferenze significava costringere gli eletti a fare campagna elettorale vera, a spendere energie e a rischiare il posto. L’ipocrisia di questa circostanza politica produce un effetto tossico per la democrazia: l’astensionismo. Quando le regole del gioco vengono scritte e difese solo per tutelare i privilegi di chi è già seduto sulle poltrone, i cittadini si sentono esclusi e presi in giro.

Una sfiducia che si traduce non solo nella rinuncia alle urne, ma spesso nella fuga fisica dal Paese, secondo l’Istat infatti, solo nel periodo 2015-2024, il saldo migratorio complessivo dei cittadini italiani è stato negativo, generando una perdita netta di circa 590.000 residenti. Dunque, la diserzione dal voto di questi anni non è pigrizia, ma una risposta comprensibile di un elettorato stanco di assistere a commedie di palazzo che non lo riguardano più, in attesa di qualcuno che sia credibile ma soprattutto coerente, e che magari dia spazio ai giovani che sempre più partono per l’estero senza tornare.

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