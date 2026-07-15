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Ultimo aggiornamento: 18:45

C’è aria di Berlusconi a Montecitorio: spuntano Gianni Letta e perfino Marta Fascina. Ma la deputata si trincera dietro a una muraglia di “non commento”

di Manolo Lanaro
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L'ultima compagna di Silvio Berlusconi, uscendo dalla Camera, evita di rispondere alle domande dei cronisti. Anche l’ex storico braccio destro del fondatore di Forza Italia si schermisce: "Fa male stare sotto al sole"
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Il day-after a Montecitorio prosegue la discussione e le votazioni sul Melonellum, la nuova legge elettorale voluta dal centrodestra. Ma tiene banco quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando la maggioranza è andata sotto di un voto sull’emendamento per la reintroduzione di preferenze parziali con i capolista bloccati. Votazione in cui almeno una trentina sono i voti contrari alle preferenze arrivate, con il voto segreto, dall’interno del centrodestra.

Marta Fascina, deputato di Forza Italia, alle domande dei cronisti oppone un ripetuto non commento. Anche Gianni Letta, avvicinato mentre lascia la Camera dei Deputati, evita commenti su quanto accaduto all’interno del centrodestra e si conceda con una battuta sotto il sole rovente davanti Montecitorio.

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