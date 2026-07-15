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Ultimo aggiornamento: 11:06

Legge elettorale, il day after di Meloni è l’inchino a Vannacci

di Wanda Marra
Dopo la batosta di ieri la mossa della premier oggi è buttarsi sull'emendamento Ziello - quello sulle preferenze non-fake a cui prima il governo aveva dato parere negativo - di FN. Ciriani: entro domani chiudiamo. Poi palla al Senato che può correggere il testo, tanto lì non è previsto il voto segreto
Legge elettorale, il day after di Meloni è l’inchino a Vannacci
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“La priorità è chiudere alla Camera entro domani la legge elettorale e poi andare in Senato”. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando a Start di SkyTg24, dà il la alla giornata. Che certifica- dopo la batosta di ieri – la voglia di Giorgia Meloni di forzare e di tenersi le mani libere per andare a votare, con la riforma fatta. E nonostante le rassicurazioni di stesso Ciriani (“Vogliamo concludere l’esperienza di governo”). Perché poi in queste ore di riflessioni e valutazioni a 360 gradi, la premier accarezza una tentazione: fare asse con Roberto Vannacci. Dunque il governo cambierà il parere all’emendamento sulle preferenze di Edoardo Ziello, che per ora è negativo. E ora si rimetterà all’Aula, facendolo votare a Fratelli d’Italia e sfidando il resto della maggioranza, sempre nel voto segreto, D’altra parte, farà lo stesso anche il relatore di maggioranza, Angelo Rossi, (FdI), che annuncerà il cambio di parere su due emendamenti sulle preferenze: quello di Ziello appunto e uno sottoscritto dai deputati del gruppo misto Francesco Gallo e Luigi Marattin. Il parere, inizialmente contrario, sarà di “remissione all’Aula”.

FdI dopo la debacle di ieri ha messo nel mirino soprattutto Forza Italia, indiziata come il partito in cui ci sono più franchi tiratori. L’emendamento Ziello arriverà al voto già oggi, forse già in mattinata. E se Meloni farà votare i suoi, l’esibizione dell’asse con il generale diventerà chiara, con tanto di ridimensionamento di Forza Italia e di presa di posizione in vista delle elezioni. Un atto di forza, anche se – come prevedibile – Lega e Forza Italia voteranno contro. Tanto più che il testo Ziello contiene le preferenze “vere” e non quelle fake che prevedeva il testo di Bignami, affossato ieri a Montecitorio per un solo voto.

In queste ore, la questione è allo studio dentro tutta Fratelli d’Italia. Si valutano i rischi. Ma intanto ieri sera Ignazio La Russa ha chiarito: “Alla luce del voto sulle preferenze ricordo – da presidente del Senato – che nel bicameralismo esiste la concreta possibilità di modificare, anche chirurgicamente, quanto votato alla Camera. Ovviamente con un voto favorevole che per il regolamento del Senato non consente sul punto il voto segreto e rende perciò palesi gli intendimenti dei singoli senatori”. Dichiarazione che va letta in controluce con quella di Vannacci stamattina: “Ieri hanno vinto quelli che io chiamo gli infami della poltrona. I badogliani del centrodestra hanno potuto sparare alla schiena del loro stesso schieramento – ha aggiunto – ma grazie alle munizioni che gli ha fornito il Pd, la sinistra. Perché è la sinistra che ha chiesto il voto segreto. Nessuno vuole queste preferenze, né la sinistra né i badogliani della destra. Futuro Nazionale è l’unico partito che da subito ha detto che dobbiamo ridare la sovranità al popolo. Dobbiamo consentire agli italiani di scegliere i propri rappresentanti presso il Parlamento”.

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