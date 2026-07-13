A Napoli si parla di nucleare ma è affare per uomini: una donna su 10 relatori, battute sulle cosce della Parietti e sull’organizzatrice “bellissima”

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Interventi ottimistici sulla strada atomica per contrastare l’aumento dei prezzi energetici, tesi su guerra e condizionatori, ma anche battute maschiliste nell’allegria generale. Il caldo infernale, insomma, non ha solo l’effetto di divorare energia e far impennare le bollette, ma rischia di fare altri brutti scherzi. E sì che il nome dell’incontro organizzato a Napoli dal ministero dell’Ambiente e Unioncamere aveva un titolo anche impegnativo e sulla carta rigoroso, “Da Fermi al futuro“: si è trattato del secondo appuntamento del tour sull’energia nucleare organizzato dal ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin, dopo quello di Torino di un mese fa. Ha avuto luogo nello scenario di Villa Sanfelice di Monteforte nel massimo della formalità.

L’appuntamento non è stato dissimile dagli altri di settore. Giacche e cravatte, palazzo storico dell’Ottocento, discorso d’apertura del ministro, la Marina militare tra il pubblico, consulenti ministeriali tra gli speaker, moderazione del direttore del Mattino, Vincenzo Di Vincenzo (il giornale napoletano era media partner). In programma otto relatori e due moderatori, una sola donna: Gabriella De Maio, professoressa di diritto, in quota “esperta”. Nessuna per l’area politica. D’altronde si sa, l’energia è un affare da maschi, e ci sono i dati statistici. Secondo un sondaggio di Italia Solare e Key Energy uscito a marzo, le donne rappresentano solo il 35% degli occupati del settore, con concentrazione nelle funzioni non tecniche. Un’azienda su tre non ha neanche una donna in posizione apicale. E guarda caso all’evento di Napoli non c’era nessuna relatrice in quota politica. Nemmeno in teoria. Avrebbe dovuto esserci infatti un nono relatore e decimo partecipante, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli di centrosinistra e presidente dell’Anci, che tuttavia non si è presentato preferendo “altri impegni”.

Dopo l’avvio in ritardo e l’intervista al ministro, Alessandro Cecchi Paone in modalità moderatore – reduce dall’evento precedente – è stato ri-convocato per un “Keynote speech su Fermi”. Dopo, l’intervista al consulente del ministro e costituzionalista, Giovanni Guzzetta, e a seguire il cambio di sedie per la sistemazione dei posti della successiva tavola rotonda con Andrea Maria Felici (direttore generale domanda ed efficienza energetica del Mase), il consigliere per la Sicurezza energetica del ministro della Difesa Guido Crosetto, Giuseppe Calabrò; la professoressa di diritto dell’Energia, De Maio, l’amministratore delegato di Cetena (società del Gruppo Fincantieri) Massimo Debenedetti e Vincenzo Pepe, professore ordinario di Diritto dell’Ambiente e dell’Energia all’Università della Campania: nel programma ufficiale non era scritto che è anche responsabile Ambiente della Lega di Matteo Salvini. A quel punto Cecchi Paone che si è alzato per fare posto ai nuovi relatori si è messo a urlare col microfono al leghista Pepe, pronto a intervenire tra i successivi: “Mica ti vuoi mettere lì come Alba Parietti? Non c’hai le cosce”. Il riferimento è allo sgabello chedette la fama alla conduttrice durante un programma sui Mondiali di Italia 90. Buona parte della platea tradisce l’anagrafe e dimostra che ha memoria di un’immagine vecchia di 36 anni: si ride, nessuno obietta sullo stile, solo il moderatore Nando Santonastaso abbozza una risposta: “Siamo riusciti a mettere Cecchi Paone in platea, che è già importante”.

Il ministro a quel punto se ne era già andato, ma l’ambiente era rilassato già da prima. Visto che nel corso dell’intervista tra il direttore del Mattino e Pichetto, quando un’addetta all’organizzazione ha cominciato chiedere di stringere i tempi, ha commentato: “Quella signora bionda là all’angolo sta facendo un segno bruttissimo, sta dicendoci che dobbiamo smetterla”. La frase poteva finire qui e invece no: “Essendo bellissima – ha voluto aggiungere Pichetto – non poteva fare la faccia brutta”.