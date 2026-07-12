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Marc Marquez non sognava un modo migliore per andare in vacanza. Saluta il Gp di Germania con la decima vittoria in MotoGp al Sachsenring, il circuito più amato che anche oggi gli ha regalato sorrisi e punti preziosi. La gara è stata una passeggiata, anche perché i due rivali più accreditati, il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, sono entrambi finiti per terra. Sul podio ci salgono Ai Ogura e Raul Fernandez con l’Aprilia del Team Trackhouse. Jorge Martin, leader della classifica mondiale di MotoGp, ha chiuso solo quinto, dietro anche a Pedro Acosta. Marc Marquez è già terzo e vede da vicino la vetta. Sembrava impossibile dopo un inizio di stagione disastrosa, ha rimesso le cose a posto già prima della pausa estiva.

Che il campione spagnolo in Germania avrebbe dominato era cosa già nota. Ma il suo weekend perfetto – record della pista, pole, Sprint e gara – è coinciso anche con il crollo dei rivali. Innanzitutto, ovviamente, di Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia invece di lasciarsi alle spalle il periodo nero è stato vittima dell’ennesima caduta in qualifica, che questa volta è costata una frattura alla clavicola. Si è operato prima ancora che oggi scattasse la gara: proverà a esserci già a Silverstone a inizio agosto. Un mese aveva il Mondiale quasi in pugno, dopo la caduta in Ungheria ha perso ogni certezza.

Oggi in testa alla classifica c’è ancora Martin, che però dimostra di riuscire a lottare per il podio solo quando l’Aprilia è perfetta. Altrimenti soffre. Forse il rivale più accreditato di Marquez pare al momento Ai Ogura. Il giapponese, secondo al traguardo e nel Mondiale, è il più costante dei piloti Aprilia. Va detto però che dopo ogni gara lo scenario può cambiare velocemente: oggi ci sono cinque piloti in appena 24 punti. L’ultimo di questi è Di Giannantonio, che al Sachsenring ha perso una grande occasione. È caduto nei primi giri, dopo una brutta partenza che lo aveva visto scivolare dietro alle Trackhouse. Poi è finito a terra anche Alex Marquez e la gara è praticamente terminata: una delle più noiose della stagione.

L’ordine di arrivo del Gp di Germania

Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – +1″996 Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – +5″104 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – +7″684 Jorge Martin (Aprilia Racing) – +11″372 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – +11″495 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – +17″560 Luca Marini (Honda HRC Castrol) – +18″683 Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – +19″140 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – +22″137 Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – +22″280 Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – +26″154 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – +30″910 Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – +31″511 Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – +38″122

Non classificati:

Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) – ritirato dopo 26 giri

Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – ritirato dopo 21 giri

Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – ritirato dopo 8 giri

Joan Mir (Honda HRC Castrol) – ritirato dopo 6 giri

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – ritirato dopo 3 giri

La nuova classifica della MotoGp dopo il Gp di Germania