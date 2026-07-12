MotoGp, i rivali cadono e Marc Marquez passeggia al Sachsenring. Già si è ripreso il Mondiale: la nuova classifica
Marc Marquez non sognava un modo migliore per andare in vacanza. Saluta il Gp di Germania con la decima vittoria in MotoGp al Sachsenring, il circuito più amato che anche oggi gli ha regalato sorrisi e punti preziosi. La gara è stata una passeggiata, anche perché i due rivali più accreditati, il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, sono entrambi finiti per terra. Sul podio ci salgono Ai Ogura e Raul Fernandez con l’Aprilia del Team Trackhouse. Jorge Martin, leader della classifica mondiale di MotoGp, ha chiuso solo quinto, dietro anche a Pedro Acosta. Marc Marquez è già terzo e vede da vicino la vetta. Sembrava impossibile dopo un inizio di stagione disastrosa, ha rimesso le cose a posto già prima della pausa estiva.
Che il campione spagnolo in Germania avrebbe dominato era cosa già nota. Ma il suo weekend perfetto – record della pista, pole, Sprint e gara – è coinciso anche con il crollo dei rivali. Innanzitutto, ovviamente, di Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia invece di lasciarsi alle spalle il periodo nero è stato vittima dell’ennesima caduta in qualifica, che questa volta è costata una frattura alla clavicola. Si è operato prima ancora che oggi scattasse la gara: proverà a esserci già a Silverstone a inizio agosto. Un mese aveva il Mondiale quasi in pugno, dopo la caduta in Ungheria ha perso ogni certezza.
Oggi in testa alla classifica c’è ancora Martin, che però dimostra di riuscire a lottare per il podio solo quando l’Aprilia è perfetta. Altrimenti soffre. Forse il rivale più accreditato di Marquez pare al momento Ai Ogura. Il giapponese, secondo al traguardo e nel Mondiale, è il più costante dei piloti Aprilia. Va detto però che dopo ogni gara lo scenario può cambiare velocemente: oggi ci sono cinque piloti in appena 24 punti. L’ultimo di questi è Di Giannantonio, che al Sachsenring ha perso una grande occasione. È caduto nei primi giri, dopo una brutta partenza che lo aveva visto scivolare dietro alle Trackhouse. Poi è finito a terra anche Alex Marquez e la gara è praticamente terminata: una delle più noiose della stagione.
L’ordine di arrivo del Gp di Germania
- Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)
- Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – +1″996
- Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – +5″104
- Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – +7″684
- Jorge Martin (Aprilia Racing) – +11″372
- Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – +11″495
- Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – +17″560
- Luca Marini (Honda HRC Castrol) – +18″683
- Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – +19″140
- Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – +22″137
- Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – +22″280
- Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – +26″154
- Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – +30″910
- Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – +31″511
- Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – +38″122
Non classificati:
- Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) – ritirato dopo 26 giri
- Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – ritirato dopo 21 giri
- Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – ritirato dopo 8 giri
- Joan Mir (Honda HRC Castrol) – ritirato dopo 6 giri
- Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – ritirato dopo 3 giri
La nuova classifica della MotoGp dopo il Gp di Germania
- Jorge Martin (Aprilia Racing) – 208 punti
- Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – 194 punti
- Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 190 punti
- Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 186 punti
- Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 184 punti
- Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – 159 punti
- Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 148 punti
- Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 143 punti
- Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 87 punti
- Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 79 punti
- Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 76 punti
- Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 76 punti
- Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 64 punti
- Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – 55 punti
- Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 48 punti
- Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 46 punti
- Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 34 punti
- Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 26 punti
- Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – 21 punti
- Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – 19 punti
- Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – 12 punti
- Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) – 10 punti
- Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 9 punti
- Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 5 punti
- Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0 punti
- Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0 punti
- Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0 punti