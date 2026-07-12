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Ultimo aggiornamento: 15:14

MotoGp, i rivali cadono e Marc Marquez passeggia al Sachsenring. Già si è ripreso il Mondiale: la nuova classifica

di Redazione Sport
Finiscono a terra il fratello Alex e anche Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin, leader del mondiale, ha chiuso solo quinto
MotoGp, i rivali cadono e Marc Marquez passeggia al Sachsenring. Già si è ripreso il Mondiale: la nuova classifica
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Marc Marquez non sognava un modo migliore per andare in vacanza. Saluta il Gp di Germania con la decima vittoria in MotoGp al Sachsenring, il circuito più amato che anche oggi gli ha regalato sorrisi e punti preziosi. La gara è stata una passeggiata, anche perché i due rivali più accreditati, il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, sono entrambi finiti per terra. Sul podio ci salgono Ai Ogura e Raul Fernandez con l’Aprilia del Team Trackhouse. Jorge Martin, leader della classifica mondiale di MotoGp, ha chiuso solo quinto, dietro anche a Pedro Acosta. Marc Marquez è già terzo e vede da vicino la vetta. Sembrava impossibile dopo un inizio di stagione disastrosa, ha rimesso le cose a posto già prima della pausa estiva.

Che il campione spagnolo in Germania avrebbe dominato era cosa già nota. Ma il suo weekend perfetto – record della pista, pole, Sprint e gara – è coinciso anche con il crollo dei rivali. Innanzitutto, ovviamente, di Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia invece di lasciarsi alle spalle il periodo nero è stato vittima dell’ennesima caduta in qualifica, che questa volta è costata una frattura alla clavicola. Si è operato prima ancora che oggi scattasse la gara: proverà a esserci già a Silverstone a inizio agosto. Un mese aveva il Mondiale quasi in pugno, dopo la caduta in Ungheria ha perso ogni certezza.

Oggi in testa alla classifica c’è ancora Martin, che però dimostra di riuscire a lottare per il podio solo quando l’Aprilia è perfetta. Altrimenti soffre. Forse il rivale più accreditato di Marquez pare al momento Ai Ogura. Il giapponese, secondo al traguardo e nel Mondiale, è il più costante dei piloti Aprilia. Va detto però che dopo ogni gara lo scenario può cambiare velocemente: oggi ci sono cinque piloti in appena 24 punti. L’ultimo di questi è Di Giannantonio, che al Sachsenring ha perso una grande occasione. È caduto nei primi giri, dopo una brutta partenza che lo aveva visto scivolare dietro alle Trackhouse. Poi è finito a terra anche Alex Marquez e la gara è praticamente terminata: una delle più noiose della stagione.

L’ordine di arrivo del Gp di Germania

  1. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)
  2. Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – +1″996
  3. Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – +5″104
  4. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – +7″684
  5. Jorge Martin (Aprilia Racing) – +11″372
  6. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – +11″495
  7. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – +17″560
  8. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – +18″683
  9. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – +19″140
  10. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – +22″137
  11. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – +22″280
  12. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – +26″154
  13. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – +30″910
  14. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – +31″511
  15. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – +38″122

Non classificati:

  • Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) – ritirato dopo 26 giri
  • Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – ritirato dopo 21 giri
  • Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – ritirato dopo 8 giri
  • Joan Mir (Honda HRC Castrol) – ritirato dopo 6 giri
  • Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – ritirato dopo 3 giri

La nuova classifica della MotoGp dopo il Gp di Germania

  1. Jorge Martin (Aprilia Racing) – 208 punti
  2. Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – 194 punti
  3. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 190 punti
  4. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 186 punti
  5. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 184 punti
  6. Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) – 159 punti
  7. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 148 punti
  8. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 143 punti
  9. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 87 punti
  10. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 79 punti
  11. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 76 punti
  12. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 76 punti
  13. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 64 punti
  14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – 55 punti
  15. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 48 punti
  16. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 46 punti
  17. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 34 punti
  18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 26 punti
  19. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – 21 punti
  20. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – 19 punti
  21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – 12 punti
  22. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) – 10 punti
  23. Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 9 punti
  24. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 5 punti
  25. Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0 punti
  26. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0 punti
  27. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0 punti

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