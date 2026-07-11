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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:17

Fatale il morso di una zecca, 76enne muore per encefalite in Trentino: era ricoverata in terapia intensiva

di Redazione Cronaca
I medici hanno avviato immediatamente la profilassi, ma dopo il ricovero in terapia intensiva il quadro clinico della donna è precipitato
Fatale il morso di una zecca, 76enne muore per encefalite in Trentino: era ricoverata in terapia intensiva
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È morta a un mese di distanza dal morso di una zecca, che le aveva provocato un’encefalite rivelatasi purtroppo fatale. La vittima, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano L’Adige, è Gianna Sommavilla, 76 anni, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme, in Trentino-Alto Adige.

Il morso risale allo scorso 8 giugno, avvenuto nei prati attorno alla sua abitazione a Ziano. Al manifestarsi dei primi sintomi, poche ore dopo l’evento, i familiari avevano accompagnato l’anziana all’ospedale di Fiemme a Cavalese, dove i medici avevano immediatamente avviato la profilassi. Nonostante il ricovero di diversi giorni, il quadro clinico non ha mostrato segni di miglioramento, spingendo i sanitari a disporre il 20 giugno il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. La donna è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, ma l’infezione ha continuato a progredire fino al decesso, sopraggiunto nella giornata di ieri a causa dei danni cerebrali irreversibili provocati dall’encefalite da zecca.

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