Djokovic sbalordito dal livello di Sinner: “Davvero, non c’era molto che potessi fare in campo. È stata una bella batosta”

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“È stata una bella batosta e non c’era molto che potessi fare. Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi… Lui era semplicemente di un livello o più superiore al mio. Tutto qui. Davvero non c’era molto che potessi fare in campo”. Così Novak Djokovic ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon. “Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo né abbastanza equilibrato per affrontarlo. Stavo bene, mi sentivo fisicamente in forma – ha aggiunto -. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all’inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante. Non resta che fargli i complimenti e dirgli: ‘Congratulazioni, ben fatto‘”. Un match senza storia, conclusa con un triplo 6-4 in favore di Sinner: nonostante il punteggio non sia dei più netti, Sinner è sempre stato in controllo della gara, senza mai perdere la pazienza e rimanendo sempre attento e concentrato. Aspetto che Djokovic ha appunto sottolineato anche nella sua conferenza stampa.

Se questo sia o meno l’ultimo Wimbledon di Nole è una domanda d’obbligo, tenuto contro che nel 2027 avrà 40 anni: “Mi piacerebbe, almeno un’altra volta, vedremo – ha risposto il fuoriclasse di Belgrado -. Sono sempre competitivo. Do sempre il massimo. Certo, sono deluso. Certo, volevo vincere Wimbledon. È per questo che continuo a spingermi così al limite. Ma ho semplicemente perso contro un giocatore più forte“, ha ammesso il tennista serbo senza giri di parole. E ancora a proposito di Sinner, Djokovic ha concluso: “Ero semplicemente di uno o due livelli inferiore a lui. Voglio dire, ha giocato in modo davvero solido in tutti gli aspetti. Il servizio, ad esempio: è molto difficile da leggere, è diventata un’arma incredibile negli ultimi due anni da quando ha cambiato tecnica. Ovviamente, è solido come chiunque altro dal fondo campo. Tutto qui”.