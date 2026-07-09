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È ancora Sinner–Djokovic. Ancora in semifinale. Ancora in uno Slam. Dopo la vittoria del serbo nel penultimo atto degli Australian Open a gennaio, i due si ritrovano a Wimbledon: chi vince sfida o Alexander Zverev – reduce dal primo Slam vinto a Parigi – o la rivelazione Arthur Fery, britannico arrivato in semifinale dopo aver battuto Cobolli e partito da una wild card. Sinner è alla ricerca del primo Slam del 2026 dopo il record di Masters 1000 e il crollo al Roland Garros.

Sarà il dodicesimo confronto totale, il quarto negli ultimi due anni, tutti in semifinale Slam. Quasi scontato, considerando che Djokovic gioca ormai quasi soltanto quelli e pochi Masters 1000. Da una parte il desiderio di rivincita dell’altoatesino dopo la sconfitta agli Australian Open, dall’altra l’occasione del serbo di poter eventualmente giocare una finale Slam senza Sinner e Alcaraz. Un’occasione irripetibile in ottica 25esimo Slam. Due le novità per il match: la visione in chiaro e la tradizione “rotta” da Wimbledon per quanto riguarda l’orario.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono affrontati 11 volte in carriera, con l’altoatesino in vantaggio per 6-5. Gli ultimi tre si sono giocati tra 2025 e 2026, sempre in uno Slam. A Wimbledon sarà invece il quarto confronto totale. Due li ha vinti Djokovic (2022 e 2023, quarti di finale e semifinale), l’ultimo invece è stato vinto dal numero uno al mondo, nel 2025, in semifinale. Nell’ultimo precedente però ha vinto Djokovic, un po’ a sorpresa, in semifinale agli Australian Open in cinque set.

2021 – Montecarlo , R2: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2)

, R2: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2) 2022 – Wimbledon , QF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-2 (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2)

, QF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-2 (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2) 2023 – Wimbledon , SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-4, 7-6 4 )

, SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-4, 7-6 ) 2023 – ATP Finals , RR: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (7-5, 6-7 5 , 7-6 2 )

, RR: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (7-5, 6-7 , 7-6 ) 2023 – ATP Finals , F: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-3)

, F: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-3) 2023 – Coppa Davis , SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (6-2, 2-6, 7-5)

, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (6-2, 2-6, 7-5) 2024 – Australian Open, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-1 (6-1, 6-2, 6-7 6 , 6-3)

SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-1 (6-1, 6-2, 6-7 , 6-3) 2024 – Shanghai , F: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-0 (7-6 4 , 6-3)

, F: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-0 (7-6 , 6-3) 2025 – Roland Garros , SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-4, 7-5, 7-6 3 )

, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-4, 7-5, 7-6 ) 2025 – Wimbledon , SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)

, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) 2026 – Australian Open, SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Djokovic

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scende in campo oggi, 10 luglio, per la semifinale del singolare maschile contro Novak Djokovic I due si sfidano nel secondo match del campo Centrale, dopo la prima semifinale maschile tra Fery e Zverev, con inizio alle 14:30. Djokovic e Sinner giocheranno così orientativamente intorno alle 18, ma tutto dipenderà dalla durata della prima semifinale. Una scelta controtendenza e che rompe la tradizione a Wimbledon: solitamente ad aprire il programma sul Centrale sono sempre i due semifinalisti che precedentemente avevano giocato i quarti di finale il martedì e non il mercoledì. Una scelta che comunque farà piacere a Sinner e Djokovic, considerando che troveranno una temperatura più fresca.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Djokovic

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Ma c’è una novità: il match – così come la finale – viene trasmesso anche in chiaro, su Tv8 e in streaming su tv8.it.