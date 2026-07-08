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Ultimo aggiornamento: 15:15

Wimbledon, Paolini-Kostyuk: l’azzurra lotta, ma perde il primo set. Poi tocca a Cobolli | La diretta

di Domenico Cannizzaro
e Daniele Fiori
La numero 1 azzurra è sotto contro l'ucraina, che ha alzato il livello da metà del primo parziale. Al termine del match, sullo stesso campo tocca al finalista del Roland Garros contro la sorpresa Fery
Wimbledon, Paolini-Kostyuk: l’azzurra lotta, ma perde il primo set. Poi tocca a Cobolli | La diretta
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Momenti chiave

  • 1° set, Paolini-Kostyuk 3-6: l'ucraina vince il primo set
  • 1° set, Paolini-Kostyuk 2-3: break dell'ucraina
  • Due italiani sul Centrale: prima tocca a Paolini
    • 15:13

      1° set, Paolini-Kostyuk 3-6: l’ucraina vince il primo set

    • 15:08

      1° set, Paolini-Kostyuk 3-5

    • 15:06

      1° set, Paolini-Kostyuk 3-4

    • 15:03

      1° set, Paolini-Kostyuk 2-4

    • 14:57

      1° set, Paolini-Kostyuk 2-3: break dell’ucraina

      Brutto game di Jasmine Paolini, che da 40-15 subisce tre punti consecutivi, poi salva una palla break ma nulla può sulla seconda. Kostyuk rompe l’equilibrio e si porta avanti nella fase centrale del set.

    • 14:52

      1° set, Paolini-Kostyuk 2-2

    • 14:47

      1° set, Paolini-Kostyuk 2-1

    • 14:42

      1° set, Paolini-Kostyuk 1-1

    • 14:39

      1° set, Paolini-Kostyuk 1-0

    • 14:38

      Inizia il match tra Paolini e Kostyuk

      Al via la partita: Paolini al servizio