Lutto nel mondo dello sci: morto all’improvviso Thomas Lanning. Si ritirò a 25 anni dopo una caduta

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Il mondo dello sci è in lutto per la morte improvvisa a 39 anni dell’ex sciatore statunitense Thomas Lanning. ‘TJ’, come veniva soprannominato nel Circo bianco, era un discesista molto promettente e coraggioso che durante la carriera ha dovuto far fronte anche a diversi gravi infortuni. La causa del decesso non è stata resa nota. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di TJ Lanning, ex sciatore e allenatore della squadra statunitense, il cui impatto sul nostro sport si è esteso ben oltre la sua carriera competitiva attiva”, ha scritto la squadra statunitense.

Lanning ha disputato 42 gare di Coppa del mondo e per tre volte si eèclassificato nei primi dieci. È stato anche campione statunitense di discesa libera. Terminò la sua carriera a 25 anni, nel 2009 a seguito di una brutta caduta nella discesa di Lake Louise nella quale subì la lussazione del ginocchio sinistro e una frattura della vertebra cervicale. Tomas TJ Lanning è nato il 27 agosto 1987 a Helena, nel Montana, e si era poi trasferito subito con la famiglia a Park City. Aveva iniziato la sua carriera a livello internazionale ai Mondiali juniores del 2001 e 2002, poi ha partecipato ai Mondiali del 2007 a Are, in Svezia, e ha vinto il titolo nazionale di discesa l’anno dopo.