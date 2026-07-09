Amad Diallo, stella della Costa d'Avorio che ha brillato a questi Mondiali, avrebbe potuto giocare per l'Italia. Ma il problema è più ampio: per anni il pallone non si è curato dei giocatori nati da genitori stranieri. Oggi qualcosa si muove, ma si scontra con le norme sulla cittadinanza e una strategia sportiva ancora fragile

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Al novantesimo di Costa d’Avorio-Ecuador, Amad Diallo ha sistemato il pallone all’angolino e il paradosso nel tabellino. Nato ad Abidjan, cresciuto tra Bibbiano e l’Atalanta, cittadino italiano dal 2020, ha segnato al Mondiale per il Paese in cui è nato. Non è un tradimento, né uno scippo. È una scelta. E le scelte, nel calcio delle nazionali, maturano spesso molto prima dei giocatori.

Il caso Diallo è un buon ingresso sul tema. Sarebbe facile arruolarlo nella nazionale immaginaria dei talenti perduti, ma la sua storia è più sottile e, proprio per questo, più interessante. L’Italia gli ha dato una lingua, una scuola calcistica (Zingonia) e infine, nel dicembre 2020, la cittadinanza. La Costa d’Avorio gli aveva già dato l’infanzia, la memoria, la prima idea di casa. Quando gli chiesero perché avesse scelto gli Elefanti, rispose con una frase semplice: “Perché cresci prima nel tuo Paese e poi in un altro”. Nessun atto d’accusa, dunque, e nessun tradimento: l’appartenenza non segue necessariamente il luogo in cui un talento viene allevato. Amad parla ancora italiano — al Manchester United lo usa con Bruno Fernandes e Joshua Zirkzee — ma i calciatori possono abitare una lingua e rappresentare un’altra bandiera. È qui che cittadinanza, eleggibilità e appartenenza smettono di essere sinonimi. Il passaporto stabilisce che puoi giocare; una convocazione suggerisce che servi; ma soltanto un legame costruito per tempo, però, può farti sentire atteso e desiderato.

In Italia la cittadinanza somiglia a una partita nella quale puoi crescere sul campo, conoscere l’inno, parlare con l’accento della città in cui sei nato e tuttavia restare in panchina fino alla maggiore età. Per il figlio di cittadini stranieri nascere qui non basta: deve attendere i diciotto anni, dimostrare di avere risieduto legalmente e senza interruzioni nel Paese e dichiarare di voler diventare italiano entro il diciannovesimo compleanno. La legge del 2013 ha corretto almeno una delle crudeltà del sistema, permettendo di provare la presenza effettiva anche attraverso documenti scolastici e sanitari quando i vuoti anagrafici dipendono dai genitori o dagli uffici pubblici.

Resta però un principio curioso: al ragazzo si chiede di certificare per diciotto anni una vita che compagni di scuola, allenatori e vicini di casa hanno già visto. E quando non si rientra in questa finestra, comincia la strada più lunga della naturalizzazione: per un cittadino extracomunitario possono servire dieci anni di residenza legale, requisiti linguistici e reddituali, documenti del Paese d’origine e un procedimento che la stessa amministrazione indica in ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei. I giuristi dell’ASGI, ad esempio, individuano proprio nella continuità dell’iscrizione anagrafica uno degli ostacoli più frequenti, perché un trasloco registrato tardi o un problema nel soggiorno dei genitori può ricadere sul figlio nato e cresciuto qui. Maurizio Viscidi, responsabile delle nazionali giovanili, denunciò il paradosso di Wisdom Amey, pepita classe 2005 del Bologna: uno dei migliori ragazzi della sua annata non avrebbe potuto fare esperienza azzurra fino ai 18 anni. Amey, nato a Bassano del Grappa da padre togolese e madre nigeriana, ricordava soprattutto il dolore dello stage con l’Italia: “Ci rimasi male”, quando gli dissero che erano interessati, ma esisteva “questo problema”. Ottenuta finalmente la cittadinanza, successivamente, la definì “un’emozione indimenticabile“.

Honest Ahanor, invece, è nato ad Aversa, è cresciuto a Genova e il calcio italiano lo conosceva da bambino. Eppure, per vestire ufficialmente l’azzurro, ha dovuto aspettare i diciotto anni e la cittadinanza. Ottenuta nel marzo 2026, è passato rapidamente dall’Under 21 alla Nazionale maggiore, disinnescando il corteggiamento della Nigeria, la patria di origine dei genitori. “È servita pazienza“, ha raccontato commosso. Il lieto fine, però, non cancella il ritardo. Semmai, lo misura.

Il confronto europeo va maneggiato senza propaganda. In Francia, un ragazzo nato da genitori stranieri può diventare cittadino già tra i tredici e i quindici anni su richiesta della famiglia, oppure presentare personalmente la dichiarazione dai sedici, purché siano rispettati determinati requisiti di residenza; a diciotto anni, alle condizioni previste, l’acquisizione può avvenire automaticamente. In Germania, invece, la riforma entrata in vigore nel giugno 2024 ha ridotto da otto a cinque anni il periodo ordinario necessario per chiedere la naturalizzazione e, per i bambini nati nel Paese, anche gli anni di residenza richiesti ad almeno uno dei genitori perché possano ottenere la cittadinanza tedesca fin dalla nascita. Non sono passaporti regalati né scorciatoie senza regole: sono sistemi che provano ad avvicinare il tempo del diritto a quello della vita, trasformando prima la presenza in appartenenza e impedendo che lo Stato riconosca per ultimo ciò che la società conosce già da anni. La Spagna, invece, non è automaticamente più rapida sul piano giuridico: spesso lo è sul piano federale, nell’individuare e accompagnare i profili. La differenza, dunque, non è soltanto nella legge, ma anche nel tempo che le istituzioni decidono di non sprecare.

Negli ultimi anni, però, qualcosa si sta muovendo. In questo discorso si inserisce il filone in cui sono radunati i vari Michael Kayode, Jeff Ekhator, Alphadjo Cissé e Seydou Fini. Qui la cittadinanza non è più il muro principale. Il problema è la continuità. Kayode, campione d’Europa Under 19 e protagonista in Premier, ha definito la Nazionale “il sogno di chiunque”. Ekhator, nato a Genova da genitori nigeriani, cresciuto nel Genoa e passato pochi giorni fa alla Juventus, ha bruciato le tappe, debuttando in nazionale maggiore nell’amichevole di giugno con la Grecia. Seydou Fini, arrivato dalla Costa d’Avorio da bambino, ha fatto lo stesso, esordendo con la nazionale sperimentale di Baldini. Il milanista Alphadjo Cissè, che ha radici guineane, invece, dice apertamente di sognare l’azzurro, con il quale ha già esordito in Under 21, e probabilmente anche lui sarebbe stato preso in considerazione da Baldini se non avesse subito un grave infortunio con il Catanzaro a fine febbraio.

Sono casi che smentiscono l’idea di un’Italia immobile, ma chiedono che l’apertura non sia episodica, dettata dall’emergenza o dalla paura di perdere qualcuno. Per questo blindare è un verbo comodo e grezzo. I ragazzi non sono casseforti, e una convocazione non è un lucchetto. Le regole FIFA consentono in diversi casi persino di cambiare associazione dopo presenze internazionali: il possesso, oltre a essere una pessima categoria umana, è ormai anche una strategia fragile.

Nicolò Tresoldi racconta un’altra storia. Nato a Cagliari, cresciuto a Gubbio, trasferito in Germania a tredici anni, non ha mai ricevuto una chiamata dalle giovanili italiane e ha trovato spazio, fiducia e maglia nella Germania. “L’Italia è l’Italia”, ha detto, ricordando però che i tedeschi gli avevano mostrato un futuro e lo avevano fatto sentire subito considerato. La scelta, tuttavia, non è ancora irreversibile: avendo giocato soltanto con le selezioni giovanili tedesche e non con la Nazionale maggiore, Tresoldi può ancora chiedere di rappresentare l’Italia. Nell’ottobre 2025 aveva persino lasciato il telefono acceso: “Le regole lo permettono. Se Gattuso vuole parlarmi, sarei molto felice“. Quella chiamata, raccontò in seguito, non era arrivata. La Germania gli ha fatto una domanda quando l’Italia non aveva ancora aperto il fascicolo. Adesso la porta azzurra è ancora socchiusa, ma qualcun altro gli ha già insegnato a sentirsi a casa..

Il punto, allora, è evitare che l’Italia continui ad arrivare dopo: dopo l’anagrafe, dopo un’altra federazione, dopo che un ragazzo ha già trasformato la gratitudine in appartenenza. Servono assistenza giuridica alle famiglie, monitoraggio precoce, percorsi tecnici leggibili e convocazioni tempestive. Una Nazionale non deve distribuire certificati di italianità. Deve riconoscere l’Italia che esiste. Il calcio, da questo punto di vista, vede spesso il Paese prima della politica. Ma anche il calcio può diventare miope, se chiama integrazione ciò che scopre soltanto quando il talento costa milioni ed è reclamato dalla folla.