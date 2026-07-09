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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:17

Il marito rientra dalla Nigeria ma si rifiuta di avere rapporti con la moglie: la donna chiama la polizia

di Redazione Cronaca
La moglie ha interpretato il rifiuto come un segnale di crisi per la relazione e ne è scaturita una lite dai toni sempre più accesi che ha allarmato i vicini di casa. Le Volanti non hanno riscontrato problemi di sicurezza o situazioni di violenza
Il marito rientra dalla Nigeria ma si rifiuta di avere rapporti con la moglie: la donna chiama la polizia
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Una donna ha richiesto un intervento della polizia nel proprio appartamento a Livorno al culmine di una lite con il marito. Quest’ultimo era appena rientrato da un viaggio in Nigeria, paese d’origine di entrambi, dove aveva trascorso circa un mese con la propria famiglia, e una volta arrivato a casa si era rifiutato di avere un rapporto intimo per la stanchezza del viaggio. La moglie ha interpretato il rifiuto come un segnale di crisi per la loro relazione e di un possibile tradimento durante la permanenza in Nigeria: dalle accuse è scaturita una lite dai toni sempre più accesi che ha allarmato i vicini di casa, che hanno raccontato di essersi spaventati per le urla e di aver visto arrivare la polizia poco dopo.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti dopo la richiesta di soccorso, hanno riportato la calma nell’abitazione e hanno ascoltato la coppia per verificare la situazione. Al termine dei controlli, però, non sono emersi problemi di sicurezza o situazioni di violenza che richiedessero ulteriori provvedimenti: al centro del litigio c’era semplicemente una questione personale e sentimentale. I poliziotti hanno quindi lasciato l’abitazione senza compiere alcun atto.

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