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Ultimo aggiornamento: 13:11

Argentina-Egitto, spunta un video inedito: Hassan urla in faccia a Scaloni. “È una partita truccata”

di Redazione Sport
Le polemiche dopo l'ottavo di finale vinto dalla Seleccion in rimonta non si placano: nel filmato in questione si vede il ct argentino fuggire a testa bassa verso la sala stampa
Argentina-Egitto, spunta un video inedito: Hassan urla in faccia a Scaloni. “È una partita truccata”
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“Sembra che l’Argentina abbia esercitato pressioni sull’arbitro prima della partita, e questo è stato il risultato. Tutto è una questione di marketing e soldi. Vogliono che Messi, campione del mondo, resti in corsa nel torneo”. Lo sfogo di Hossam Hassan dopo Argentina-Egitto ha fatto il giro del mondo negli ultimi giorni. L’allenatore egiziano ha protestato per alcune scelte arbitrali a suo dire molto discutibili e ha denunciato tutto nel post gara.

Ora però il caso si arricchisce di ulteriori dettagli. Nelle ultime ore è emerso un video inedito negli spogliatoi, vicino alla sala stampa, in cui Hassan e i suoi collaboratori continuano a protestare con il direttore di gara, lamentando ingiustizie. A un certo punto arriva anche Lionel Scaloni, allenatore dell’Argentina, che per evitare il polverone passa lateralmente, con il capo basso. Hassan lo vede e inizia a urlargli contro: “È una partita truccata“, totalmente ignorato dall’allenatore avversario, che con passo veloce va verso la sala stampa. Hassan si gira e inizia a inseguirlo, forse per rimarcare ancora le lamentele poi avvenute anche davanti alle telecamere. Lato Argentina, però, non è avvenuta alcuna reazione.

Le sue accuse sono state ribadite poi anche da Ziko, uomo simbolo di questo Egitto e autore del gol dello 0-2. Poi è intervenuta anche la Federcalcio egiziana, che ha deciso di protestare presentando reclamo ufficiale alla Fifa: il presidente Hany Abou Rida in prima persona chiede di indagare sull’arbitro della sfida, il 37enne francese François Letexier, e di escluderlo dal Mondiale.

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