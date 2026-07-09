Argentina-Egitto, spunta un video inedito: Hassan urla in faccia a Scaloni. “È una partita truccata”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Sembra che l’Argentina abbia esercitato pressioni sull’arbitro prima della partita, e questo è stato il risultato. Tutto è una questione di marketing e soldi. Vogliono che Messi, campione del mondo, resti in corsa nel torneo”. Lo sfogo di Hossam Hassan dopo Argentina-Egitto ha fatto il giro del mondo negli ultimi giorni. L’allenatore egiziano ha protestato per alcune scelte arbitrali a suo dire molto discutibili e ha denunciato tutto nel post gara.

Egypt national team coach Hossam Hassan was shouting in Lionel Scaloni’s face in the tunnel after the Argentina vs Egypt match. ???? The Argentina coach completely ignored the shouts. ????‍???? pic.twitter.com/5Ka7oVzFpu — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) July 8, 2026

Ora però il caso si arricchisce di ulteriori dettagli. Nelle ultime ore è emerso un video inedito negli spogliatoi, vicino alla sala stampa, in cui Hassan e i suoi collaboratori continuano a protestare con il direttore di gara, lamentando ingiustizie. A un certo punto arriva anche Lionel Scaloni, allenatore dell’Argentina, che per evitare il polverone passa lateralmente, con il capo basso. Hassan lo vede e inizia a urlargli contro: “È una partita truccata“, totalmente ignorato dall’allenatore avversario, che con passo veloce va verso la sala stampa. Hassan si gira e inizia a inseguirlo, forse per rimarcare ancora le lamentele poi avvenute anche davanti alle telecamere. Lato Argentina, però, non è avvenuta alcuna reazione.

Le sue accuse sono state ribadite poi anche da Ziko, uomo simbolo di questo Egitto e autore del gol dello 0-2. Poi è intervenuta anche la Federcalcio egiziana, che ha deciso di protestare presentando reclamo ufficiale alla Fifa: il presidente Hany Abou Rida in prima persona chiede di indagare sull’arbitro della sfida, il 37enne francese François Letexier, e di escluderlo dal Mondiale.