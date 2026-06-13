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Una corsa senza protezione al polso destro infortunato, che lo tiene lontano dai campi da circa due mesi: è il primo segnale positivo che, nonostante non abbia ancora preso in mano la racchetta, arriva da Carlos Alcaraz, il tennista numero 2 al mondo, che ha dovuto rinunciare al Roland Garros e a Wimbledon (che comincerà il 29 giugno prossimo). In un video postato sui social del preparatore atletico Alberto Lledo Quiles, si vede lo spagnolo – saldamente al secondo posto della classifica alle spalle di Jannik Sinner – correre a petto nudo insieme al suo preparatore atletico senza protezione al polso, che invece aveva utilizzato in tutte le recenti uscite pubbliche.

E anche le parole di Lledó (“Le settimane volano! Non riesco più a stare al tuo passo”) lasciano pensare a dei miglioramenti, in particolare in vista dell’agosto sul cemento americano, che poi porterà all’ultimo Slam del 2026: gli Us Open a Flushing Meadows.