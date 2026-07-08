Per lui la Procura aveva chiesto una condanna a 22 anni di reclusione. Dopo le arringhe della difesa e le repliche delle parti, concluse nella mattinata, i giudici si erano ritirati in camera di consiglio.

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La Corte d’Assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale – con attenuanti – per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano di 31 anni morto il 17 giugno 2024 dopo un grave incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Per lui la Procura aveva chiesto una condanna a 22 anni di reclusione. Dopo le arringhe della difesa e le repliche delle parti, concluse nella mattinata, i giudici si erano ritirati in camera di consiglio. “Non accetto una condanna per aver voluto togliere la vita a un uomo. Sono certo di non aver voluto la sua morte: credo nella giustizia e credo in questa Corte” aveva dichiarato l’imputato.

L’incidente nei campi

Satnam Singh stava lavorando nei campi dell’azienda agricola quando rimase gravemente ferito da un macchinario utilizzato per stendere i teli di plastica sui filari. L’attrezzatura gli amputò un braccio e provocò lesioni gravissime con un’imponente emorragia. Secondo la ricostruzione dell’accusa, anziché chiamare immediatamente il 118 e prestare assistenza al lavoratore, Lovato caricò il bracciante su un furgone e lo trasportò fino alla sua abitazione, dove lo lasciò davanti all’ingresso insieme all’arto amputato, riposto in una cassetta di plastica utilizzata per la frutta.

Solo successivamente furono allertati i soccorsi, ma per il giovane non ci fu nulla da fare: morì poco dopo a causa della massiccia perdita di sangue. Quella ricostruzione suscitò un’ondata di indignazione in tutta Italia, riaccendendo il dibattito sulle condizioni di lavoro e sul fenomeno del caporalato nelle campagne.

La tesi della Procura

Il cuore del processo riguarda proprio quanto accadde nei minuti successivi all’infortunio. Per la Procura di Latina, Lovato era perfettamente consapevole della gravità delle condizioni del bracciante e della necessità di un intervento sanitario immediato, ma avrebbe deliberatamente scelto di non richiedere assistenza, accettando il rischio che il lavoratore morisse. “Quella di Satnam Singh è la morte di un uomo che si poteva salvare, una vita che non si è spezzata all’improvviso, ma lentamente” le parole della procuratrice aggiunta di Latina Luigia Spinelli durante la requisitoria.

È su questo presupposto che i magistrati avevano contestato il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, una qualificazione giuridica più grave rispetto all’omicidio colposo. Secondo l’accusa, infatti, l’imputato avrebbe accettato il possibile verificarsi dell’evento letale pur di evitare le conseguenze derivanti dall’intervento dei soccorsi e dall’accertamento dell’incidente.

A sostegno di questa ricostruzione, la Procura aveva richiamato la consulenza medico-legale disposta durante le indagini. Gli esperti hanno concluso che Satnam Singh morì per la copiosa emorragia provocata dall’amputazione del braccio e che, se fosse stato soccorso tempestivamente, “con ogni probabilità si sarebbe salvato”.

Nella richiesta di misura cautelare, poi accolta dal giudice, i magistrati sottolineavano come le condizioni del lavoratore fossero “talmente gravi da rendere evidente la necessità di un tempestivo soccorso”. Per questo motivo, secondo la Procura, la scelta di non chiamare immediatamente il 118 costituì una vera e propria accettazione del rischio della morte, divenendo la causa diretta del decesso.

L’arresto e il processo

Dopo l’inchiesta della Procura di Latina, Antonello Lovato fu arrestato e successivamente rinviato a giudizio con rito immediato davanti alla Corte d’Assise. Nel procedimento si sono costituite otto parti civili, tra cui la moglie e i familiari di Satnam Singh, oltre alla Flai-Cgil e al segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Nel provvedimento con cui dispose la misura cautelare, il giudice per le indagini preliminari osservò che il comportamento dell’imprenditore appariva “lucido” e finalizzato a “dissimulare quanto accaduto, a tutti i costi”, valutazione che ha rappresentato uno degli elementi centrali dell’impianto accusatorio. Concluse le discussioni delle parti, la Corte d’Assise.

La difesa

“È una sentenza di conferma del capo di imputazione contestato, con una pena ridotta ad anni sedici. Noi riteniamo che la Corte d’Assise di Latina abbia perso l’occasione per riqualificare il capo di imputazione in colposo. Senz’altro la Corte d’Assise d’Appello di Roma rileggerà con attenzione il corredo documentale, le prove formate in istruttoria e sarà più semplice pervenire ad una riformulazione del capo di imputazione da doloso nella forma del dolo eventuale in omicidio colposo, come abbiamo sempre sostenuto” commenta Mario Antinucci, avvocato dell’imputato.

“Antonello Lovato ha fatto delle dichiarazioni spontanee molto lineari”, spiega il legale, raccontando di come il suo assistito abbia “ringraziato prima di tutto l’amministrazione penitenziaria che gli ha dato un’opportunità di resipiscenza”, permettendogli di lavorare mentre si trova nell’istituto penitenziario e guadagnandosi “la fiducia del carcere di Frosinone”. “Le assicuro che con un omicidio volontario nessun detenuto a cedere ai lavori nei magazzini con uno stipendio. È singolare, no? Lo valuteremo in seguito”, nota Antinucci, che poi conclude: “Se siamo insoddisfatti? No. La Corte d’Assise autorevolissima ha fatto il suo lavoro. Attendiamo di leggere le motivazioni, siamo sereni. C’è una Corte d’Assise d’Appello ed è a Roma”.

La parte civile

“Credo che sia una sentenza giusta, in linea con quelle che sono state le risultanze del processo, ma soprattutto in linea con i fatti che sono accaduti. Soni ha avuto una crisi di nervi dopo la lettura, non era soddisfattissima perché non capisce il tecnicismo delle sentenze, ma si aspettava una pena un po’ più alta. Ho spiegato lei che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. Chiaramente è crollata, dopo tante udienze in cui è sempre stata presente, ha avuto questo crollo emotivo” ha spiegato Gianni Lauretti, avvocato di Soni, moglie di Satnam Singh.

L’aver riconosciuto il dolo eventuale è, secondo il legale, “non scontato” e segno di una “sentenza coraggiosa“. In questo senso, “ritengo la pena in linea con quelli che sono i casi di omicidio con dolo eventuale”, ribadisce Lauretti, che poi si concentra sul futuro della vedova: “Soni continua la sua vita, si è integrata, lavora a Roma”, spiega l’avvocato, che sottolinea come, vivendo oggi insieme alla sorella, la donna ha “ricostituito il nucleo familiare qui in Italia“. “L’italiano eh lo capiscono, lo comprendono e lo parlano anche bene”, rimarca ancora Lauretti, che infine conclude: “Ha espresso questo desiderio e, grazie alla CGIL che la sta aiutando molto, si sta integrando. Il futuro di Soni sarà in Italia”.

Le reazioni

“Oggi è arrivata una sentenza, una sentenza di 16 anni per un datore di lavoro. Vi ricorderete un nome che non possiamo dimenticare: è quello di Satnam Singh, un bracciante ucciso dallo sfruttamento” ha detto la leader dem Elly Schlein dal palco di Napoli, ribadendo l’impegno per “il lavoro dignitoso, contro la precarietà e il caporalato”.

“Accogliamo con favore la sentenza per la morte di Satnam Singh. Nessun pronunciamento potrà restituire Satnam all’affetto della sua famiglia, ma quella della Corte d’assise del Tribunale di Latina è una decisione che rende finalmente giustizia a un uomo vittima di uno sfruttamento disumano e di una catena di illegalità senza giustificazioni – affermano in una nota i parlamentari del M5S nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato – Tale vicenda ha scosso le coscienze del nostro Paese e deve assolutamente rappresentare un punto di svolta nella lotta al caporalato. L’indignazione e il cordoglio non bastano più: servono interventi concreti e immediati, dal potenziamento della legge varata nel 2016 all’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, affinché chi trae profitto da condizioni di sfruttamento che portano finanche alla morte di una persona risponda delle proprie responsabilità. Solo così si potrà dare un segnale forte impedendo che tragedie come quella di Satnam, o come il più recente caso di Amendolara, si ripetano ancora”.

“La condanna per la morte di Satnam Singh restituisce forza al principio secondo cui la vita di chi lavora non può essere trattato come merce usa e getta sacrificabile al profitto e chi schiavizza le persone calpestando la dignità di un altro essere umano non può rimanere impunito. La nostra fame di giustizia non si esaurisce in un’aula di Tribunale: l’indignazione per la morte di Satnam deve trasformarsi in impegno concreto da parte delle Istituzioni nella lotta al caporalato e allo sfruttamento nella filiera agroalimentare in direzione della valorizzazione delle aziende sane e nell’ffermazione dei diritti per le lavoratrici e i lavoratori – dichiara Gianpiero Cioffredi dell’ufficio di presidenza di Libera – Deve essere l’inizio di un radicale cambio di passo. Non più tavoli, non più promesse, non più passerelle. Servono leggi applicate, controlli continui, ispettorati che non siano gusci vuoti, aziende che rispondano penalmente quando lucrano sullo sfruttamento. Serve abolire la legge Bossi Fini che favorisce esclusione e marginalità di migliaia di persone dalla garanzia di diritti e dignità. Pretendiamo – prosegue – che la politica smetta di girarsi dallaltra parte. Pretendiamo che lo Stato sia presente dove oggi è assente: nei campi, nei ghetti, nelle baraccopoli, nei luoghi dove la dignità umana viene calpestata ogni giorno. Non possiamo più assistere a quel naufragio di umanità che ferisce la stessa idea di democrazia. Solo così la memoria di Satman potrà trasformarsi in seme di impegno e corresponsabilità per la giustizia sociale”.

“Questa sentenza, pur non restituendoci Satnam, rende comunque in parte giustizia a lui e alla sua famiglia, che sin da subito abbiamo accolto a Cisterna” le parole del sindaco Valentino Mantini, costituitosi parte civile con l’amministrazione comunale. “Quella di oggi è una data storica perché, finalmente, è stata fatta giustizia su un caso che ha sconvolto la città di Latina e tutto il Paese. Dopo due anni dalla tragica morte di Satnam, è infatti arrivata la condanna per la terribile tragedia avvenuta nell’azienda in cui lavorava. Contestualmente, è stata accolta la richiesta di risarcimento dal Comune di Latina costituitosi parte civile, da liquidazione in separata sede” ha dichiarato la sindaca del capoluogo pontino Matilde Celentano.