Haaland, il video con la principessa di Norvegia fa il giro del web: l’abbraccio a torso nudo dopo aver eliminato il Brasile

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Dopo aver eliminato il Brasile di Carlo Ancelotti e trascinato la Norvegia ai quarti di finale dei Mondiali 2026, Erling Haaland ha vissuto un’altra scena destinata a restare impressa nella memoria collettiva dei norvegesi. Negli spogliatoi della nazionale sono arrivati a sorpresa la principessa Ingrid Alexandra, seconda nella linea di successione al trono, e il principe Sverre Magnus, che hanno voluto congratularsi personalmente con la squadra. L’attaccante, ancora a torso nudo dopo la partita, li ha accolti con un caloroso abbraccio, immortalato in un video diventato subito virale.

La Norvegia ha conquistato una storica qualificazione battendo il Brasile 2-1 grazie alla doppietta del suo centravanti, che con sette reti ha raggiunto Messi e Mbappé in vetta alla classifica marcatori del torneo. A fine partita Haaland ha raccontato tutta la sua emozione: “Ho sognato di giocare qui con la Norvegia, ma non mi sarei mai aspettato di vincere contro il Brasile, diciamolo onestamente. Pensavo che non fosse possibile fare certe cose, ma credo di essermi sbagliato“. “È difficile trovare le parole per quello che sto provando e per quello che sto facendo”, ha concluso Haaland.