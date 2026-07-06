Mondiali, il tabellone aggiornato degli ottavi: incroci e risultati, la grafica | Calendario partite, orari e tv
Il Mondiale 2026, nel nuovo formato extralarge, è entrato finalmente nel vivo. Gli ottavi di finale regalano sorprese e sfide sempre più affascinanti. Arriva la clamorosa eliminazione del Brasile per mano della Norvegia: una doppietta di Haaland elimina Ancelotti già agli ottavi. Per la Nazionale verde-oro è un fallimento, mentre i vichinghi si candidano a diventare la grande mina vagante del tabellone.
Il percorso verso la finale del 19 luglio si restringe giorno dopo giorno, tra certezze e outsider. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.
Mondiali 2026, il tabellone aggiornato
Mondiali 2026, il calendario fino alla finale
- Sedicesimi di finale: dal 28 giugno al 3 luglio
- Ottavi di finale: dal 4 al 7 luglio
- Quarti di finale: dal 9 all’11 luglio
- Semifinali: 14 e 15 luglio
- Finale 3° posto: 18 luglio
- Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)
Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite
Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
Sedicesimi di finale
Venerdì 3 luglio
20:00 – Australia-Egitto: DAZN
Sabato 4 luglio
00:00 – Argentina-Capo Verde: Rai e DAZN
3:30 – Colombia-Ghana: DAZN
Ottavi di finale
Sabato 4 luglio
19:00 – Canada-Marocco: DAZN
23:00 – Paraguay-Francia: Rai e DAZN
Domenica 5 luglio
22:00 – Brasile-Norvegia: Rai e DAZN
Lunedì 6 luglio
02:00 – Messico-Inghilterra: DAZN
21:00 – Portogallo-Spagna: Rai e DAZN
Martedì 7 luglio
2:00 – Usa-Belgio: DAZN
18:00 – 7° ottavo ad Atlanta: DAZN
22:00 – 8° ottavo a Vancouver: Rai e DAZN
Quarti di finale
Giovedì 9 luglio
22:00 – 1° quarto a Boston: Rai e DAZN
Venerdì 10 luglio
21:00 – 2° quarto a Los Angeles: Rai e DAZN
Sabato 11 luglio
23:00 – 3° quarto a Miami: Rai e DAZN
Domenica 12 luglio
3:00 – 4° quarto a Kansas City: Rai e DAZN
Semifinali
Martedì 14 luglio
21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN
Mercoledì 15 luglio
21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio
23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN
Finale
Domenica 19 luglio
21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN