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Il Mondiale 2026, nel nuovo formato extralarge, è entrato finalmente nel vivo. Gli ottavi di finale regalano sorprese e sfide sempre più affascinanti. Arriva la clamorosa eliminazione del Brasile per mano della Norvegia: una doppietta di Haaland elimina Ancelotti già agli ottavi. Per la Nazionale verde-oro è un fallimento, mentre i vichinghi si candidano a diventare la grande mina vagante del tabellone.

Il percorso verso la finale del 19 luglio si restringe giorno dopo giorno, tra certezze e outsider. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.

Mondiali 2026, il tabellone aggiornato

Mondiali 2026, il calendario fino alla finale

Sedicesimi di finale : dal 28 giugno al 3 luglio

: dal 28 giugno al 3 luglio Ottavi di finale : dal 4 al 7 luglio

: dal 4 al 7 luglio Quarti di finale : dal 9 all’11 luglio

: dal 9 all’11 luglio Semifinali : 14 e 15 luglio

: 14 e 15 luglio Finale 3° posto : 18 luglio

: 18 luglio Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)

Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Sedicesimi di finale

Venerdì 3 luglio

20:00 – Australia-Egitto: DAZN

Sabato 4 luglio

00:00 – Argentina-Capo Verde: Rai e DAZN

3:30 – Colombia-Ghana: DAZN

Ottavi di finale

Sabato 4 luglio

19:00 – Canada-Marocco: DAZN

23:00 – Paraguay-Francia: Rai e DAZN

Domenica 5 luglio

22:00 – Brasile-Norvegia: Rai e DAZN

Lunedì 6 luglio

02:00 – Messico-Inghilterra: DAZN

21:00 – Portogallo-Spagna: Rai e DAZN

Martedì 7 luglio

2:00 – Usa-Belgio: DAZN

18:00 – 7° ottavo ad Atlanta: DAZN

22:00 – 8° ottavo a Vancouver: Rai e DAZN

Quarti di finale

Giovedì 9 luglio

22:00 – 1° quarto a Boston: Rai e DAZN

Venerdì 10 luglio

21:00 – 2° quarto a Los Angeles: Rai e DAZN

Sabato 11 luglio

23:00 – 3° quarto a Miami: Rai e DAZN

Domenica 12 luglio

3:00 – 4° quarto a Kansas City: Rai e DAZN

Semifinali

Martedì 14 luglio

21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN

Mercoledì 15 luglio

21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN

Finale 3° posto

Sabato 18 luglio

23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN

Finale

Domenica 19 luglio

21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN