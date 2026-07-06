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Ultimo aggiornamento: 10:34

Sinner gioca quasi con cautela (6,5), Cobolli conferma la sua dimensione (7). Bocciati Darderi e Arnaldi – Le pagelle degli italiani a metà Wimbledon

di Giacomo Corsetti
Il numero 1 al mondo approfitta di un tabellone benevole per arrivare ai quarti con il minimo indispensabile. Segnali positivi da Berrettini e Sonego
Sinner gioca quasi con cautela (6,5), Cobolli conferma la sua dimensione (7). Bocciati Darderi e Arnaldi – Le pagelle degli italiani a metà Wimbledon
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Wimbledon è arrivato a metà del suo percorso e l’Italia nella prima settimana londinese è stata nuovamente tra le protagoniste. Non solo Sinner, ma diversi azzurri hanno dato segnali positivi; utili magari a lanciare la seconda parte della stagione. Ecco le pagelle degli italiani della prima settimana di Wimbledon. Il giro di boa del torneo che segna il giro di boa di tutta la stagione.

Jannik Sinner: 6,5

Dopo il caso dell’eliminazione al Roland Garros e un mese lontano dalle competizioni, il giro di boa di Jannik Sinner ai Championships è stato all’insegna dei piccoli passi, andando in crescendo. Prima la faticosa vittoria in cinque set in rimonta contro Miomir Kecmanovic al primo turno; poi gli ostacoli Nuno Borges, Jenson Brooksby e Shintaro Mochizuki superati non senza qualche insidia (in particolare contro il portoghese e il giapponese). Il numero uno del mondo è arrivato ai quarti di finale senza dominare, ma in gestione e giocando quasi con cautela. Il tutto favorito anche da un tabellone alquanto benevolo. Non un Sinner perfetto fino a questo momento, ma solo quello che bastava.

Flavio Cobolli: 7

Wimbledon era la prova del nove per testare la nuova dimensione raggiunta da Flavio Cobolli dopo la finale al Roland Garros. Il romano ha dato un segnale non banale, riuscendo a rispettare il suo attuale status di numero 2 d’Italia (e di top 10) arrivando agli ottavi. Esattamente quello che la sua classifica chiedeva di raggiungere. Cobolli ha faticato con Mariano Navone, James Duckworth e Karen Khachanov, ma in un modo o nell’altra è stato capace di trovare il modo di vincere, superando le difficoltà e gestendo gli imprevisti. E tutti quelli affrontati finora non erano giocatori semplici su questa superficie. Dopo il risultato a Parigi, è arrivata una prima conferma a Londra. Indipendentemente da come si concluderà adesso il torneo.

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