Como, turista 19enne scivola nelle acque del Telo e muore: voleva recuperare un pallone

Il 19enne ha scavalcato una recinzione ed è precipitato in un dirupo: indagano i carabinieri di Menaggio

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Ha scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è precipitato in un dirupo. Un turista tedesco di 19 anni è morto domenica 5 luglio scivolando nelle acque del torrente Telo, ad Argegno, in provincia di Como.

Secondo una prima ricostruzione la morta sarebbe stata causata dai traumi dovuti alla caduta. A individuare il corpo sono stati due turisti di passaggio che hanno allertato i soccorsi attrono alle 18. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Rossa, dell’elisoccorso e del personale del Soccorso Alpino, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.

La salma del giovane turista rimane a disposizione della Procura della Repubblica di Como, che deciderà se procedere o meno a un accertamento autoptico o se limitarsi a un esame esterno del cadavere. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Menaggio.