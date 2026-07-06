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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:34

Bimbo di 10 mesi muore cadendo dal lettone a Bisceglie: indagini dei carabinieri

di Redazione Cronaca
Il piccolo è arrivato al pronto soccorso della città pugliese cianotico e con i battiti cardiaci flebili
Bimbo di 10 mesi muore cadendo dal lettone a Bisceglie: indagini dei carabinieri
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Un bimbo di 10 mesi è morto cadendo dal lettone dei genitori. È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il piccolo è stato accompagnato in ospedale dalla madre. Arrivato in pronto soccorso i medici hanno tentato di rianimarlo, invano. La mamma ha raccontato che il bimbo è caduto dal lettone nonostante fossero stati messi dei cuscini a protezione del piccolo.

All’arrivo in pronto soccorso il bambino era cianotico e i suoi battiti cardiaci erano flebili: il personale medico ha praticato la rianimazione per un’ora ma per il piccolo non c’è stato niente da fare.

Sul decesso ora indagano i carabinieri: il corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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