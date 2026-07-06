Addio al celibato da incubo per un imprenditore campano. L’uomo voleva festeggiare la fine della sua vita da scapolo con alcuni amici con una gita in barca lungo la Costiera Amalfitana, ma l’imbarcazione, partita dal molo di Santa Teresa, a Salerno, ha iniziato ad affondare nell’area di Maiori.

L’imbarcazione di circa 10 metri è andata a picco nel giro di pochi secondi: tempestivo l’arrivo di alcuni diportisti che si trovavano in zona e poi della Capitaneria di porto, come riporta il Corriere della Sera, che hanno evitato la tragedia salvando le sette persone a bordo.

Secondo quanto riporta il quotidiano, il proprietario si è reso conto che il natante imbarcava acqua e che la pompa di sentina non funzionava verso Maiori. Necessario quindi il rientro in porto che però non è mai avvenuto. Mentre stava rientrando, a circa un quarto d’ora di navigazione dal porto di Salerno, a Capo d’Orso, la barca è affondata per la troppa acqua a bordo.