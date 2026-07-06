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Ultimo aggiornamento: 15:11

Accoltellamento per strada a Milano, le immagini del momento in cui Saidilly colpisce il 55enne alle spalle – Video

di Redazione Cronaca
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Il 22enne si avvicina alla vittima, poi da dietro, in pochi istanti, lo accoltella per 20 volte: cosa si vede nelle immagini dell'aggressione
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Lamin Saidilly arriva da dietro. Improvvisamente si avvicina a Gerardo P. e lo accoltella per 20 volte. Gli attimi sono velocissimi e concitati. Il 22enne, nato in Italia con genitori del Gambia, si allontana mentre gli avventori del bar nella periferia di Milano si avvicinano alla vittima 55enne. È quanto si vede nel video dell’aggressione avvenuta a Milano sabato mattina. La vittima, sottoposta a più operazioni, è in terapia intensiva ma le condizioni sono in miglioramento.

Intanto Sidilly, l’autore del gesto, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere.

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