Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Putin e Trump hanno parlato al telefono per un’ora e 25 minuti, in una conversazione “sostanziale e costruttiva” Lo ha riferito Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. Lo Zar ha fornito al Tycoon una “valutazione accurata” degli eventi sul campo di battaglia ucraino, ha detto ancora Ushakov, aggiungendo che “gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner continuano a fornire assistenza negli sforzi di pace e sono pronti a visitare Mosca”. Dalla serata di sabato le forze russe hanno bersagliato l’area di Karkhiv e Zaporizhzhia. con vittime e feriti. Nel mirino i nodi logistici per lo spostamento di beni, merci, attrezzature. Mentre Zelensky stila il bilancio di guerra dell’ultima settimana, con l’intensificarsi dei combattimenti e l’uso sempre più frequente dei missili balistici da parte della Russia

20 camion sono stati distrutti nel raid su Karkhiv, con tre morti e dieci feriti incluso un bambino di 10 mesi. Lo hanno riferito le autorità militari ucraine. Un grande incendio è divampato dopo dopo i colpi su una stazione di servizio. Bombe russe anche su Zaporizhzhia. con un palazzo danneggiato e il rischio di vittime o feriti, secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia regionale citato da Rbc-Ucraina. “Il nemico ha lanciato almeno cinque attacchi sulla città. I bombardamenti hanno danneggiato infrastrutture critiche, tra cui un edificio a più piani e un parcheggio”, ha dichiarato il capo della polizia locale Ivan Fedorov.

L’Ucraina ha risposto prendendo di mira la Crimea del nord sotto il controllo russo, con una persona uccisa e due feriti, secondo quanto riferito da Sergueï Aksionov, nominato da Mosca al vertice delle autorità locali. La Crimea è ufficialmente in “stato di emergenza” da fine giugno, per fronteggiare carenze di carburante ed elettricità causate dagli attacchi ucraini. Da diverse settimane, l’esercito ucraino ha intrapreso un blocco energetico della Crimea colpendo infrastrutture e autocisterne che riforniscono la penisola.

Nel corso dell’ultima settimana, “la Russia ha impiegato contro l’Ucraina circa 2.200 droni d’attacco, oltre 1.730 bombe aeree guidate e 106 missili di vario tipo, quasi la metà dei quali balistici“, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un messaggio su X. “Le regioni di Sumy, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv e Dnipro, così come le nostre comunità di confine e quelle lungo la linea del fronte, sono sotto attacco quasi ogni giorno”, ha aggiunto il leader, ricordando anche il “massiccio bombardamento” sulla capitale della notte tra l’1 e il 2 luglio che “ha causato la morte di 31 persone e il ferimento di altre 102, tra cui quattro bambini”. Zelensky ha sottolineato la necessità di “proteggere vite umane da questi attacchi” e sostenuto che l’Ucraina dispone “delle capacità necessarie per abbattere efficacemente oltre il 90% dei droni, ma, purtroppo, non di tutti i missili balistici”. “È proprio sui missili balistici che Mosca fa ora affidamento per proseguire la sua guerra”, ha aggiunto il presidente ucraino.