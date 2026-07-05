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Ultimo aggiornamento: 11:40

Mondiali, Francia batte Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé e accede ai quarti di finale: incontrerà il Marocco

di Redazione Sport
Penalty assegnato al 70' dopo revisione al Var per un fallo su Doué
Mondiali, Francia batte Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé e accede ai quarti di finale: incontrerà il Marocco
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La Francia raggiunge i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026, battendo il Paraguay con un risicato 1-0 nell’ottavo turno della rassegna iridata che si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico. La partita è stata decisa da un rigore mandato a segno da Kylian Mbappé al 70′. Il penalty è stato assegnato dopo revisione al Var per un fallo su Doué. Ora ai quarti la squadra di Deschamps affronterà il Marocco, vincente contro il Canada per 3-0.

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