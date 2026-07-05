Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Con il viso coperto da passamontagna chiari, centinaia di suprematisti bianchi membri del gruppo estremista neofascista Patriot Front hanno marciato nel centro di Washington, nel giorno delle celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. I membri del gruppo si sono radunati davanti alla Union Station e poi hanno marciato verso Capitol Hill. Durante la manifestazione i membri hanno scandito slogan come “Vita, libertà, vittoria!” e “Riconquistiamo l’America!“.

Patriot Front è stato fondato nel 2017 dopo la sanguinosa manifestazione “Unite the Right”, il violento raduno di suprematisti a Charlottesville, in Virginia, che conclusosi tragicamente con la morte di una contro-attivi