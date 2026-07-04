Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:43

Sparatoria nella notte a Napoli, ucciso un 33enne a bordo di uno scooter con un colpo d’arma da fuoco

di Redazione Cronaca
Gli agenti sono intervenuti all'una di notte in zona Porta Capuana. La vittima è deceduta durante il trasporto al Pronto Soccorso. Indaga la Squadra Mobile
Sparatoria nella notte a Napoli, ucciso un 33enne a bordo di uno scooter con un colpo d’arma da fuoco
Icona dei commenti Commenti

Sparatoria nella notte a Napoli, con la morte di un 33enne. Intorno all’una di notte sono intervenuti agenti della Polizia in zona Porta Capuana, per un uomo ferito da un un colpo d’arma da fuoco. La vittima è deceduta durante il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini.

Il ferimento e l’esplosione del colpo sono avvenuti in circostanze ancora da accertare, mentre l’uomo viaggiava a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana. La dinamica in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione