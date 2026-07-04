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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:45

Papa Leone attraversa la Porta d’Europa a Lampedusa e scende da solo sulla scogliera. La papalina vola via

di Redazione Cronaca
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Il monumento in ceramica e ferro è simbolo di ingresso dei migranti nel Vecchio continente
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Seconda simbolica sosta dopo il cimitero per papa Leone a Lampedusa: Prevost si è recato alla Porta d’Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel Vecchio continente. Qui il Papa ha salutato proprio una famiglia di migranti, ma soprattutto in modo altamente simbolico ha attraversato la porta, poggiando la mano sulla parte destra e guardando il mare dove proprio in quel momento una nave militare si scorge sul fondo. Il Papa ha quindi superato la porta. E ancora è sceso sulla scogliera da solo, il vento sposta la veste del Papa e la papalina è volata via. Il Papa si è fermato a lungo, da solo, scrutando il mare. Un invito implicito a vedere il Mediterraneo come opportunità e non solo come ‘tomba’.

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