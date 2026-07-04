Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:10

“La mia storia iniziata qui a Lampedusa. Ho perso la mamma, ma non piango più”: la lettera di un bimbo di 11 anni a Papa Leone

di Redazione Cronaca
Il piccolo Leo ha consegnato il biglietto, insieme ad un pallone, a papa Leone alla porta d’Europa. Un testo e un gesto altamente simbolici
“La mia storia iniziata qui a Lampedusa. Ho perso la mamma, ma non piango più”: la lettera di un bimbo di 11 anni a Papa Leone
Icona dei commenti Commenti

Gli ha letto una lettera scritta di suo pugno, di poche righe, in cui condensa la sua storia di migrante e le sofferenze che porta con sé. Ma che apre uno squarcio anche sulla sua nuova vita di speranza. È il biglietto che il piccolo Leo ha consegnato, insieme ad un pallone, a papa Leone alla porta d’Europa. Un testo e un gesto altamente simbolici. “Caro Papa, sono super emozionato di incontrarti! 10 anni fa la mia storia è iniziata qui a Lampedusa. Ero da solo e avevo perso tutto, soprattutto la mia mia mamma. Mi dicono che ho smesso di piangere solo quando mi hanno dato un pallone fatto di carta, da quel giorno il pallone è rimasto nel mio cuore e io non ho mai smesso di giocare. Spero tanto che questa palla che ti regalo adesso possa arrivare a un altro bimbo e farlo felice proprio come me. Grazie, Leo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione