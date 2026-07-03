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L’invito del sindaco di New York, Zohran Mamdani, a impostare i condizionatori a 26° C ha prodotto una nuova ondata di critiche da parte dei Repubblicani. L’appello del primo cittadino della Grande Mela è basato sulla necessità di contribuire a ridurre i consumi energetici durante le giornate di caldo estremo che stanno interessando la città.

“New York, là fuori fa molto caldo e la rete elettrica sta lavorando al massimo per mantenerci al fresco. Impostate il condizionatore a 26 gradi, spegnete luci e dispositivi elettronici che non utilizzate e scollegate tutto ciò che potete”, ha scritto Mamdani su X. Così si è scatenata la reazione di numerosi esponenti repubblicani, che hanno collegato l’appello del sindaco a una presunta “deriva comunista” del Partito democratico, denunciata negli ultimi giorni dal presidente Donald Trump.

Il senatore del Kentucky Rand Paul ha scritto che si tratta della “prova che il comunismo è, purtroppo, vivo e vegeto”, mentre Rick Scott della Florida ha affermato che “questo è il comunismo all’opera”. Lindsey Graham ha dichiarato che “i Democratici socialisti stanno venendo a prendersi la vostra aria condizionata”, aggiungendo: “È questo il futuro che i Democratici ‘woke’ vogliono non solo per New York, ma anche per il South Carolina”. La deputata Nancy Mace ha definito il messaggio “un atto di guerra contro le donne in menopausa”.

Tuttavia, diversi osservatori citati da The Hill hanno evidenziato che la raccomandazione di impostare il climatizzatore tra 24 e 26 gradi per migliorare l’efficienza energetica è da tempo adottata anche da enti e amministrazioni guidati dai repubblicani, tra cui il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e la Commissione per i servizi pubblici della Florida. La polemica arriva mentre gran parte del Midwest e della costa orientale degli Stati Uniti è interessata da un’ondata di calore con temperature oltre i 38 gradi, che potrebbe perdurare per tutto il fine settimana del 4 luglio.