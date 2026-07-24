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di Claudia De Martino*

Il 20 giugno scorso, a Parigi, si è riunito il nono congresso sullo stato della pena di morte, che ha purtroppo accertato la progressione di questo strumento di punizione nel mondo, a dispetto della razionalità del discorso abolizionista, già dimostrata illo tempore da Cesare Beccaria e poi divenuta orientamento maggioritario nel diritto internazionale nel secondo Dopoguerra.

La razionalità illuminista aveva introdotto il dibattito sulla pena di morte presentandola al contempo come ingiusta e inefficace. Beccaria sosteneva che lo Stato non possedesse il diritto di togliere la vita a un cittadino, perché la vita era un bene inalienabile, ma anche che essa non rappresentasse un deterrente efficace per proteggere la società. La sua argomentazione è che la pena di morte fosse inutilmente crudele, quando in realtà erano la certezza e l’inevitabilità della pena a garantire la sua efficacia massima. Per Beccaria la reclusione a vita produceva effetti più duraturi della spettacolarizzazione della punizione, ottenuta attraverso la comminazione della pena di morte, che è tesa a istigare timore attraverso l’esemplarità della pena.

Durante tutto il corso del ‘900 – la fondazione di Amnesty International risale al 1961 –, le campagne contro la pena di morte si sono succedute, supportate anche dai dati statistici, che illustravano come nei Paesi che adottavano questo strumento di pena i reati non tendessero a diminuire. Riflessioni sul concetto giuridico di proporzionalità della pena e sulla finalità di redenzione del colpevole hanno inoltre spinto a sostenere che l’ergastolo, come punizione estrema, agisse come un deterrente maggiore, evitando anche il pericoloso rischio di errori giudiziari, sempre umani, e di violazioni dei diritti umani per motivi politici, religiosi o identitari.

Tuttavia, nel XXI secolo questa lotta non figura più al centro dell’attenzione pubblica. 114 Stati su 193 sono abolizionisti, ma Amnesty denuncia che al contempo è aumentato anche il numero delle esecuzioni in quelli che non lo sono, con una concentrazione particolare nell’area MENA (Medio Oriente e Nordafrica).

Nel 2025 sono state registrate 2.707 esecuzioni in 17 paesi, ovvero più del triplo rispetto all’anno precedente e la netta maggioranza ha avuto luogo in tre paesi: Iran, Arabia Saudita e Yemen. L’Iran detiene il primato del tasso di esecuzioni registrato pro capite con almeno 1.639 persone e, dopo la cruenta repressione seguita alle rivolte di gennaio 2026, il dato è destinato a salire ulteriormente. Altri 12 Stati nel mondo, tra cui di nuovo una netta maggioranza in Medio Oriente, prevedono nel proprio codice penale la condanna a morte per omosessualità (Arabia Saudita, Iran, Afghanistan, Yemen, Somalia, Mauritania, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Nigeria, Pakistan, Qatar, Territori Palestinesi – Gaza). Solo il Libano e il Marocco si stagliano in controtendenza, con le recenti dichiarazioni del ministro della giustizia libanese Adel Nassar sull’intenzione del Paese di abolire definitivamente la pena di morte, per cui già esiste una moratoria dal 2004, e il cui disegno di legge sarà approvato alla prossima sessione parlamentare, e quella del ministro Abdellatif Ouahbi, che ha annunciato una riforma del codice di procedura penale.

Tuttavia, nell’area MENA, molti Paesi hanno proceduto ad esecuzioni nel 2026, tra cui la Giordania, che ha giustiziato sei uomini per reati vari, tra cui il terrorismo. In molti Paesi MENA, la pena di morte viene utilizzata principalmente come strumento per reprimere gli oppositori politici e le minoranze, come Baluchi e Curdi in Iran e sciiti in Arabia Saudita, ma anche migranti, soprattutto neri, (provenienti da Etiopia, Nigeria, Ciad), impegnati nel traffico di stupefacenti. L’Arabia Saudita si distingue oltretutto per il ricorso ancora alla decapitazione, che risulta un metodo più arcaico, doloroso e meno efficace nel provocare la morte a colpo sicuro.

Per quanto riguarda il Maghreb, l’Algeria, in moratoria dal 1993, lo scorso anno ha esteso la pena di morte ai reati legati agli stupefacenti, mentre la Tunisia, anch’essa in moratoria dal 1991, ha condannato a morte 14 persone nel 2025. Il caso che ha fatto più scalpore è stato quello di una condanna pronunciata, ma poi non comminata, per «oltraggio al Presidente della Repubblica”, a causa di alcuni post pubblicati su Facebook, sintomo evidente della repressione della libertà di parola operata dopo il colpo di stato di Kais Saied da luglio 2021.

Infine, nel marzo 2026 la pena di morte è stata introdotta anche nel codice penale israeliano, ma solo ed esclusivamente per i palestinesi, condannati per omicidio in atti di terrorismo, tra cui l’eccidio del 7 ottobre: una misura che trova ampio sostegno (65%) nel Paese reale. Il caso israeliano ancora una volta dimostra poi che l’antica argomentazione di Beccaria sulla mancata efficacia della pena di morte in termini di deterrenza non fa più presa, perché la netta maggioranza degli israeliani non la ritiene utile da quel punto di vista, quanto moralmente giusta (sondaggio INSS 2025), mostrando una visione della giustizia che passa per la vendetta collettiva e la sfiducia pressoché totale nella capacità di redenzione dei soggetti imputati.

In una regione e un secolo che hanno assistito a un’impennata di crimini contro l’umanità nell’indifferenza della comunità internazionale, è ovvio che la pena di morte sia considerata solo un male minore da tollerare. Tuttavia, il suo primo effetto perverso è quello di alzare l’asticella della violenza, rendendo accettabile e addirittura auspicabile nel discorso pubblico l’eliminazione del soggetto pericolo – sia esso un nemico politico, una minoranza scomoda o un criminale comune – senza alcuna mediazione e senza alcuna riflessione sul contesto che l’ha prodotto.

Echi di questo progressivo imbarbarimento culturale sono giunti anche a noi nel dibattito interno sulla legittima difesa, che tende ad allargare le maglie della tolleranza sociale nei confronti del possesso delle armi da parte di privati cittadini, sostenendo il diritto a reagire individualmente ad un crimine subito con pari o maggiore violenza, fino all’omicidio.

Questa china discendente nell’etica collettiva riflette la netta volontà di assecondare un crescente populismo che chiede di punire tutti coloro che “sbagliano” secondo i criteri vigenti in ogni determinata società, restringendo i principi di garanzia degli imputati, soprattutto quando coincidono con le minoranze, le opposizioni e tutti i gruppi o individui percepiti come “corpi estranei” nella nazione. Il tramonto dell’illuminismo non è mai stato tanto vicino.