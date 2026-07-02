Il tennista americano ha perso contro Fucsovics in quattro set, ma ha accusato un malore gastrointestinale: poi il ricovero e la curiosa cena al fast food

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Vi è mai capitato di avere dei problemi di stomaco e in ospedale mangiare cibo del McDonald’s? La risposta è prevedibile. Ma lo stesso non può dire Learner Tien. Ha infatti dell’incredibile quanto successo a Wimbledon ieri, 1 luglio. Per una volta però l’accaduto non riguarda un risultato clamoroso, ma un episodio extra campo. Perché se la sconfitta di Learner Tien è sicuramente uno dei risultati più sorprendenti della giornata, quanto accaduto al tennista statunitense fuori dal campo lo è di più.

Tien, testa di serie numero 16 del tabellone maschile, è stato eliminato al secondo turno da Marton Fucsovics per 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 6-3), ma a rendere particolare la vicenda, però, non è stato soltanto il risultato. Nel corso dell’incontro, disputato sul Court 12, il tennista americano ha infatti chiesto che gli venisse portato del pane a fette, probabilmente per cercare di alleviare alcuni problemi di natura gastrica. Poco dopo, durante un cambio di campo mentre Fucsovics era seduto in panchina, Tien ha richiesto l’intervento del fisioterapista, che gli ha praticato un massaggio nella zona del basso addome. Nonostante il fastidio, il 19enne ha portato a termine la partita, uscendo però sconfitto. La sua giornata, però, non si è conclusa al termine del match.

Successivamente, infatti, Tien è stato ricoverato in ospedale per un problema gastrointestinale. A confermarlo, lo stesso tennista, che ha pubblicato una storia su Instagram. A confermarlo sono il braccialetto identificativo e la vestaglia indossata nella foto. Ma a colpire ulteriormente è il dettaglio finale: per consolarsi dopo il ricovero, lo statunitense ha scelto di ordinare del cibo al McDonald’s. Come si vede dalla foto, si notano panini, patatine, crocchette di pollo. Insomma, non il cibo ideale dopo un ricovero per un problema allo stomaco. Al momento, il tennista non ha ancora fornito ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ma vista la cena, non sembra essere mulla di grave.