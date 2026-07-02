Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 16:21

La storia più assurda di Wimbledon: Tien chiede del pane in campo, finisce in ospedale per un problema allo stomaco e ordina al McDonald’s

di Redazione Sport
Il tennista americano ha perso contro Fucsovics in quattro set, ma ha accusato un malore gastrointestinale: poi il ricovero e la curiosa cena al fast food
La storia più assurda di Wimbledon: Tien chiede del pane in campo, finisce in ospedale per un problema allo stomaco e ordina al McDonald’s
Icona dei commenti Commenti

Vi è mai capitato di avere dei problemi di stomaco e in ospedale mangiare cibo del McDonald’s? La risposta è prevedibile. Ma lo stesso non può dire Learner Tien. Ha infatti dell’incredibile quanto successo a Wimbledon ieri, 1 luglio. Per una volta però l’accaduto non riguarda un risultato clamoroso, ma un episodio extra campo. Perché se la sconfitta di Learner Tien è sicuramente uno dei risultati più sorprendenti della giornata, quanto accaduto al tennista statunitense fuori dal campo lo è di più.

Tien, testa di serie numero 16 del tabellone maschile, è stato eliminato al secondo turno da Marton Fucsovics per 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 6-3), ma a rendere particolare la vicenda, però, non è stato soltanto il risultato. Nel corso dell’incontro, disputato sul Court 12, il tennista americano ha infatti chiesto che gli venisse portato del pane a fette, probabilmente per cercare di alleviare alcuni problemi di natura gastrica. Poco dopo, durante un cambio di campo mentre Fucsovics era seduto in panchina, Tien ha richiesto l’intervento del fisioterapista, che gli ha praticato un massaggio nella zona del basso addome. Nonostante il fastidio, il 19enne ha portato a termine la partita, uscendo però sconfitto. La sua giornata, però, non si è conclusa al termine del match.

Successivamente, infatti, Tien è stato ricoverato in ospedale per un problema gastrointestinale. A confermarlo, lo stesso tennista, che ha pubblicato una storia su Instagram. A confermarlo sono il braccialetto identificativo e la vestaglia indossata nella foto. Ma a colpire ulteriormente è il dettaglio finale: per consolarsi dopo il ricovero, lo statunitense ha scelto di ordinare del cibo al McDonald’s. Come si vede dalla foto, si notano panini, patatine, crocchette di pollo. Insomma, non il cibo ideale dopo un ricovero per un problema allo stomaco. Al momento, il tennista non ha ancora fornito ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ma vista la cena, non sembra essere mulla di grave.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione